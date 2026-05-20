NAV: már csak órák vannak hátra a határidőig, sokaknak kell intézkedniük

Szerda éjfélig van lehetőség az szja-bevallási tervezetek átnézésére, kiegészítésére és beküldésére, de az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek és áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek különösen figyelniük kell, mivel náluk az adóhatóság tervezete nem válik automatikusan bevallássá. A NAV rámutat, hogy a határidő a fizetendő adó rendezésére, a visszaigénylés kérésére és az 1+1 százalékos felajánlásokra is vonatkozik.
VG
2026.05.20, 14:00

Május 20. az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek szja-bevallásának is a határideje; akik az adóhivatal által kiajánlott tervezet felhasználásával kívánják teljesíteni a bevallási kötelezettségüket, azoknak mindenképpen be kell küldeniük, mert a tervezet nem válik automatikusan érvényes bevallássá – figyelmeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

NAV: nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a bevallást (Illusztráció) Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László
A NAV új eljárást vezetett be, ami egyszerűsíti az adózók teendőit / Fotó: Róka László / MTVA
  • A NAV központi ügyfélszolgálatai május 20. szerdán meghosszabbított nyitvatartással, egészen 18 óráig várják az ügyfeleket. 
  • A NAV Infóvonala, a 1819 – külföldről +36 (1) 461-1819 – szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat egészen 20 óráig.
  • A személyes megjelenést választó adózók bármely, az szja-bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az Ügyfélkapu+-szal kapcsolatos ügyintézéshez is. 

A hosszabb nyitvatartási idővel a NAV telefonon is azokat szeretné támogatni, akik az szja-bevallás benyújtásában kérnek segítséget, ezért a rendkívüli nyitvatartási időben (16 óra után) kizárólag az ehhez kapcsolódó menüpontok érhetők el.

Mindenképp nézze át és egészítse ki a tervezetét az:

  • aki tavaly év közben nem vette igénybe az adókedvezményeket, most egy összegben a bevallásban kérheti,
  • akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincs teljes körű információja, tipikusan ilyen lehet például a lakáskiadás vagy -eladás,
  • akinek fizetendő adója lehet, ennek ugyanis a fizetési határideje szintén május 20. – ezután az összeg pótlékolódik, és ha tartozás van, az 1+1 százalékos rendelkezés sem lesz érvényes, illetve
  • akinek visszaigényelhető adója van, mivel május 20-ig a bevallásban kérhető a kiutalás, a postai cím vagy bankszámlaszám megadásával.

A NAV felhívta a figyelmet, hogy ha fizetendő adója van, május 20-ig pótlékmentesen rendezheti, a visszaigényelhető adót pedig eddig a határidőig egyszerűen, a bevallásban kérheti kiutalni, csak arról kell dönteni, hogy postai úton vagy bankszámlára kéri a visszajáró összeget.

A NAV a visszautalást a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti.

A NAV új eljárást vezetett be, ami egyszerűsíti az adózók teendőit, ám van, akiknek még így is maguknak kell beadniuk az szja-bevallásukat

Az idei évtől a NAV az egyéni vállalkozóknak is extra segítséget nyújt azzal, hogy az szja-tervezetükben feltünteti az Online Számla rendszerből és az online vagy e-pénztárgépekből származó bevételi adatokat. 

Az újítás jelentősen leegyszerűsíti az átalányadózó, nem nyugdíjas vállalkozók adminisztrációs teendőit is.

Azoknak ugyanis, akik 2025-ben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) adták be az egyszerűsített negyedéves szocho- és járulékbevallásukat, az ebben szereplő adatok automatikusan átkerülnek az éves szja-bevallásukba. Az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és áfafizetésre kötelezetteknek május 20-ig mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és

be is kell adniuk a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet, vagy önállóan kell benyújtaniuk a 25SZJA bevallásukat.

A mezőgazdasági őstermelőknek továbbra sem kell bevallást benyújtaniuk, ha a támogatások nélkül számított őstermelői bevételük nem haladta meg 2025-ben az éves minimálbér felét, vagyis az 1 744 800 forintot, és más bevallásköteles jövedelmük nem volt. 

Ellenben ha az őstermelői bevételük meghaladta az 1 744 800 forintot, akkor a tervezet kiegészítésével tehetnek eleget bevallási kötelezettségüknek. A bevallás elkészítése és benyújtása a NAV által kiajánlott tervezet kiegészítésével a legegyszerűbb az eSZJA felületen.

Figyelmeztetett a NAV: nem mindenki rendelkezhet a személyi jövedelemdója 1+1 százalékáról

Május 20-án éjfélig lehet átnézni, kiegészíteni és elfogadni az szja-bevallási tervezeteket, valamint rendelkezni az adó 1+1 százalékáról. A NAV figyelmeztetése szerint a legtöbb magánszemély tervezete a határidő lejártával automatikusan bevallássá válik, de az áfás magánszemélyeknek, őstermelőknek és egyéni vállalkozóknak külön be kell nyújtaniuk a bevallást. Fontos, hogy az egyházaknak adható szja 1 százalékról nem feltétlenül kell újból rendelkezni, de a civil szervezetek csak akkor kaphatják meg a felajánlást, ha arról az adózó az adott évben is rendelkezik.

