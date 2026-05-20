Hatalmas katonai fordulat készül a megalázott országban, ahova Magyar Péter betette a lábát, a szemek Washingtonon

Miközben a világrend egyre inkább átalakul és az Egyesült Államok elfordul Európától, hogy a közel-külföldre, a Közel-Keletre, valamint a csendes-óceáni térségre koncentrálhasson, addig Lengyelország növelné az Európában állomásozó, amerikai katonák számát. Számukra rossz hírek érkeztek az utóbbi hetekben, most azonban megjelent a látómezőben egy történelmi jelentőségű fordulat: az amerikai katonai jelenlét ideiglenesből állandóvá válhat.

A magas költségek ellenére a lengyel vezetők a jelenlegi rotációs rendszer helyett az állandó állomásoztatás mellett kardoskodnak, kérésüket pedig a több milliárd dolláros amerikai fegyverimport tényével nyomatékosítják.

Lengyelország több katonáért tárgyal

Jelenleg mintegy 10 000 amerikai katona állomásozik Lengyelországban, akik többsége rotációs rendszerben került az országba, ám ez most változhat:

Lengyelország tárgyalásokat folytat Washingtonnal az Európában állomásozó amerikai kontingens átalakításáról. A jövő Varsó számára akár kedvezően is alakulhat

− számolt be a reményekről Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter, aki szerint a katonák jelenlegi rotációs rendszerét állandó telepítés válthatja fel.

A miniszter elmondása szerint az Egyesült Államok hadserege megerősítette, hogy nem tervez a németországihoz hasonló létszámcsökkentést Lengyelországban,

azonban a feszült geopolitikai helyzet miatti átrendeződés késleltetheti a pozitív irányú folyamatot.

A lengyelek átírnák az erőviszonyokat

Lengyelország az orosz–ukrán háború kitörése óta igyekszik a NATO európai szárnyának meghatározó szereplőjévé válni, ezért rohamos haderőfejlesztésbe kezdett. A szomszédos országnak kapóra jött a diplomáciai feszültség Németország és az Egyesült Államok között, aminek következtében Donald Trump bejelentette, hogy ötezer amerikai katonát von ki Friedrich Merz kancellár mögül. A hír hallatán Kosiniak-Kamysz nem habozott, egy X-posztban azonnal reagált a fejleményekre:

Lengyelország kész további amerikai csapatokat fogadni és megerősíteni a NATO keleti szárnyát, hogy még erősebb védelmet biztosíthasson Európának

− jelentette ki a védelmi miniszter.