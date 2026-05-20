Hatalmas katonai fordulat készül a megalázott országban, ahova Magyar Péter betette a lábát, a szemek Washingtonon
Miközben a világrend egyre inkább átalakul és az Egyesült Államok elfordul Európától, hogy a közel-külföldre, a Közel-Keletre, valamint a csendes-óceáni térségre koncentrálhasson, addig Lengyelország növelné az Európában állomásozó, amerikai katonák számát. Számukra rossz hírek érkeztek az utóbbi hetekben, most azonban megjelent a látómezőben egy történelmi jelentőségű fordulat: az amerikai katonai jelenlét ideiglenesből állandóvá válhat.
A magas költségek ellenére a lengyel vezetők a jelenlegi rotációs rendszer helyett az állandó állomásoztatás mellett kardoskodnak, kérésüket pedig a több milliárd dolláros amerikai fegyverimport tényével nyomatékosítják.
Lengyelország több katonáért tárgyal
Jelenleg mintegy 10 000 amerikai katona állomásozik Lengyelországban, akik többsége rotációs rendszerben került az országba, ám ez most változhat:
Lengyelország tárgyalásokat folytat Washingtonnal az Európában állomásozó amerikai kontingens átalakításáról. A jövő Varsó számára akár kedvezően is alakulhat
− számolt be a reményekről Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter, aki szerint a katonák jelenlegi rotációs rendszerét állandó telepítés válthatja fel.
A miniszter elmondása szerint az Egyesült Államok hadserege megerősítette, hogy nem tervez a németországihoz hasonló létszámcsökkentést Lengyelországban,
azonban a feszült geopolitikai helyzet miatti átrendeződés késleltetheti a pozitív irányú folyamatot.
A lengyelek átírnák az erőviszonyokat
Lengyelország az orosz–ukrán háború kitörése óta igyekszik a NATO európai szárnyának meghatározó szereplőjévé válni, ezért rohamos haderőfejlesztésbe kezdett. A szomszédos országnak kapóra jött a diplomáciai feszültség Németország és az Egyesült Államok között, aminek következtében Donald Trump bejelentette, hogy ötezer amerikai katonát von ki Friedrich Merz kancellár mögül. A hír hallatán Kosiniak-Kamysz nem habozott, egy X-posztban azonnal reagált a fejleményekre:
Lengyelország kész további amerikai csapatokat fogadni és megerősíteni a NATO keleti szárnyát, hogy még erősebb védelmet biztosíthasson Európának
− jelentette ki a védelmi miniszter.
Európa számos országában állomásoznak amerikai katonák, 31 bázison 68 000 fő teljesít aktív szolgálatot. A három legnagyobb kontingensnek otthont adó ország:
- Németország 36 000,
- Olaszország 12 500, valamint az
- Egyesült Királyság 10 000 fővel.
Ezzel szemben az állandó lengyelországi haderő csupán néhány száz emberből áll, míg a rotációs rendszerben szolgáló katonák száma meghaladja a tízezret.
Magas költségek
A lengyel vezetés némileg csalódott volt miután kiderült, hogy az előzetes tervektől eltérően nem érkezik négyezer katona az országba a német átcsoportosításokkal párhuzamosan. Helyi sajtóinformációk szerint szinte közfelháborodást váltott ki az ügy, mivel
Lengyelország az elmúlt években több mint 50 milliárd dollár értékben vásárolt haditechnikát az Egyesült Államokból, ami óriási befektetés volt a két ország szövetségébe. Ez a 2025-ös lengyel GDP nagyjából 5 százalékának felel meg.
Nem csupán a hadieszközök beszerzése jelent hatalmas anyagi terhet Varsónak, az amerikai katonák állomásoztatása is megterheli a költségvetés kiadási oldalát:
Évente mintegy 15 000 dollárt költünk minden egyes amerikai katona állomásoztatására, ami megkülönböztet minket más európai országoktól
− nyilatkozta Kosiniak-Kamysz, majd azt is hozzátette, hogy a csapatok átszervezését nem lehet az Egyesült Államok legnagyobb európai szövetségesének kárára végrehajtani.
A védelmi miniszter adatai alapján a jelenleg 10 000 fős kontingens fenntartásának költsége évente eléri a 150 millió dollárt.