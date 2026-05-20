Ezért nézze meg kétszer is a bankszámlaszámot, mielőtt utal: igazi tortúra visszaszerezni a rossz helyre ment pénzt

Téves utalásról akkor beszélünk, ha egy pénzösszeg banki átutalás során más számlatulajdonos számláján vagy más összegben kerül jóváírásra, mint ahogy azt terveztük. Ha rossz utalást veszünk észre, érdemes mielőbb cselekedni, egyrészt mert lehetséges, hogy a tranzakció még feldolgozás alatt van, másrészt minél később vesszük észre a hibát, annál nagyobb az esély, hogy csak a jogi út marad.

A téves banki utalások két nagy csoportba tartozhatnak:

Az egyik csoport, amikor a rosszul megjelölt bankszámlaszám valaki más bankszámlája. Így a pénzünk egy téves számlán landol majd.

A másik esetkör, ha a tévesen megadott bankszámlaszám nem is létezik, vagy nem élő a számla.

Ha tévesen egy létező számlára érkezne meg az utalás, különösen fontossá válik, hogy az utalásra vonatkozó megbízás köztünk és a bank között jön létre. Vagyis a bank feladata, hogy az általunk megadott számlaszámra az általunk megadott összeget továbbítsa. Ilyen esetben a bank tehát nem felelős a mi tévedésünkért. Ekkor a pénzünket nem a bank köteles visszaadni.

A második eset némileg szerencsésebb: ha a megadott számlaszám formailag hibás, akkor a megbízást a bank már eleve nem is tudja teljesíteni. Míg amikor a számlaszám formailag rendben van, de a szám például egy megszűnt számlához tartozik: ilyen esetben az utalást fogadó bank észleli, hogy téves utalásról van szó, és az összeget visszaküldheti. Ekkor a megjelölt számla oldalán már senki nem lesz, így a bank az, akitől kérhető a pénzünk – írja az Érthető Jog.

Jó hír, hogy a címzett nevének elírása vagy a közlemény rovat hibás kitöltése nem számít téves utalásnak, hiszen az összeg ilyenkor is a megfelelő címzetthez kerül. A nevet, illetve annak egyezését a számlaszámmal ugyanis a bankok ellenőrzik, míg a hibás közlemény esetében legfeljebb elszámolási, adminisztrációs problémák merülhetnek fel a kedvezményezettnél – derül ki a Biztos Döntés cikkéből.

Így kaphatjuk vissza a téves számlára utalt pénzünket

A tévesen utalt összeget a fogadó fél köteles visszafizetni az utalást indító félnek, ugyanis ez jogalap nélküli gazdagodásnak minősül. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a bank nem tud egy már teljesült átutalást egyoldalúan visszavenni a másik fél számlájáról. Ami viszont elindítható, az egy visszahívási eljárás. Ez egy hivatalos bankközi megkeresés, nem automatikus pénzvisszafordítás. A folyamat lényege: a küldő bank jelzi a hibás utalást, a fogadó bank értesíti a kedvezményezettet, majd a pénz visszautalása kizárólag a fogadó fél beleegyezésén múlik – írja a Hóvége.

Ha a tévesen fogadó fél önként nem adná vissza az összeget, akkor fizetési meghagyás vagy bírósági per útján lehet érvényesíteni az igényt a jogalap nélkül gazdagodóval szemben.

Ha még ezután sem teljesítené, akkor pedig a bírósági végrehajtás sem kizárt.