Jogszabály szerint megszűnt a behozatali tilalom, tehát jöhet az ukrán gabona Magyarországra – erősítette meg a Világgazdaságnak Cseh Tibor, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) főtitkára. Mint kedden megírtuk, május 13-án véget ért a háborús veszélyhelyzet Magyarországon, emiatt hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek is. Így az a jogszabály sincs már hatályban, amely tiltotta az ukrán gabona behozatalát.

Kitört Magyar Péter első nagy botránya: máris itt a következménye, hogy a Tisza-kormány beengedte az ukrán gabonát – azonnal megfenyegették a magyar gazdákat a kereskedők

Mindössze az került be az új törvénybe, hogy a termékek importját be kell jelenteni a Nébihhez, ez azonban nem újdonság, eddig is előírás volt a bejelentési kötelezettség. Ráadásul nem kizárólag az ukrán gabona tilalma szűnt meg, a korábbi jogszabály ugyanis megtiltotta Ukrajnából a búza, a kukorica-napraforgó mag, repcemag, a liszt, a baromfihús és a tojás importját is. Így mostantól ezek is akadály nélkül áramolhatnak Magyarországra.

Magával a kérdéssel úgy szembesültem, hogy gazdák hívtak fel azzal, hogy a kereskedők már arra hivatkoznak, hogy jön az ukrán termék, és nagyobb kompromisszumot várnak el tőlük az árban

– árulta el Cseh Tibor, a szervezet főtitkára, aki neveket nem akart mondani, de már olyannal is keresték a héten, hogy megnövekedett kamionforgalmat láttak a feldolgozók közelében. Ezt nem tudja megerősíteni, az viszont egészen biztos szerinte, hogy a tárgyalásokon a gazdák és a kereskedők között már előjön az érvelés, hogy „gazda, add el olcsóbban, mert ha nem, akkor megveszem az ukrán gabonát a tied helyett” – fogalmazott.

Cseh Tibor szerint sürgősen megkeresik a minisztériumot az ügyben, az a határozott kérésük, pontosabban követelésük, hogy a többi jogszabályhoz hasonlóan az Ukrajnából érkező termékek behozatalának tilalma is kerüljön törvényi hatály alá.

A mai nap folyamán levelet küldenek a szaktárcának, a minisztériumot mi is kerestük kérdéseinkkel, hogy megtudjuk, mikor tervezik a szankciót visszaállítani, és mi az oka a késedelemnek, ám cikkünk megírásáig nem válaszoltak.