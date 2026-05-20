Ezt műveli a forint a zlotyval Magyar Péter látogatása közben

Jó formába került a hazai deviza szerdán kora délután. A zlotyival szemben is erősödött a forint, miközben Magyar Péter miniszterelnök Lengyelországban tárgyal.
Murányi Ernő
2026.05.20, 12:54
Frissítve: 2026.05.20, 13:01

Formába lendült a forint szerdán, kora délután, erősödött a legtöbb globálisan is meghatározó, illetve a régiós devizákkal szemben is.

Egyre kevesebb forintot kell adni egy zlotyiért / Fotó: NurPhoto via AFP

Kora délután az eurón 0,1 százalékot hozott a magyar fizetőeszköz, az európai közösségi deviza egy egységét 361,22 forinton jegyezték.

A 30 napos mozgóátlag felé közelít az euró-forint árfolyama, mely 362,34-nál jelent fontos rövid távú ellenállást. Amennyiben a későbbiekben sikerül áttörni, 364-nél adódna a következő megálló. Az indikátorok továbbra is felfelé mutatnak, azonban egyelőre nincs túl nagy lendület

– írja az Equilor Befektetési Zrt.

A dollár már nehezebb diónak bizonyult, bár néhány század százalékot a zöldhasúra is rávert hazai pénznemünk, ám a devizapár inkább stagnált, 311,6 forintnál jár a dollár valamivel déli 12 óra után.

Az igazi erősödést ellenben a lengyel zlotyihoz mérten mutatta be a magyar deviza, a lengyelek pénze 0,3 százalékkal gyengült, egészen 84,9 forint alá. A zlotyi amúgy gyengült a svájci frankkal, az angol fonttal és a dollárral szemben is.

A zloty gyengülését indokolhatja, hogy a dollár szárnyra kapott az euróhoz képest, a devizapár jelenleg 1,1591-en áll, azaz ennyi dollárt kell adni egy euróért.       

A piaci hangulat meglehetősen kockázatkerülővé vált, mivel a befektetők tartanak a közel-keleti háború kiújulásától, hacsak Irán nem jut megállapodásra az Egyesült Államokkal. 

A Bloomberg jelentése szerint Donald Trump amerikai elnök kedden kilátásba helyezte, hogy „két-három napon belül” újraindítja az Irán elleni légicsapásokat a háború befejezését célzó megállapodás kikényszerítése érdekében, miután korábban közölte, hogy lefújt egy amerikai támadást.

Eközben a 10 éves amerikai kincstárjegyek hozama új, több mint egy éve nem látott csúcsot ért el 4,91 százalékkal, a profi kereskedők már kizártnak tartják a Federal Reserve idei kamatcsökkentését.

A befektetők szerdán a Fed kamatdöntésre jogosult nyíltpiaci bizottsága áprilisi ülésének jegyzőkönyvét, csütörtökön pedig az euróövezeti és az amerikai BMI-adatokat várják.

