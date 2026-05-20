Ezt műveli a forint a zlotyval Magyar Péter látogatása közben
A 30 napos mozgóátlag felé közelít az euró-forint árfolyama, mely 362,34-nál jelent fontos rövid távú ellenállást. Amennyiben a későbbiekben sikerül áttörni, 364-nél adódna a következő megálló. Az indikátorok továbbra is felfelé mutatnak, azonban egyelőre nincs túl nagy lendület
– írja az Equilor Befektetési Zrt.
A dollár már nehezebb diónak bizonyult, bár néhány század százalékot a zöldhasúra is rávert hazai pénznemünk, ám a devizapár inkább stagnált, 311,6 forintnál jár a dollár valamivel déli 12 óra után.
Az igazi erősödést ellenben a lengyel zlotyihoz mérten mutatta be a magyar deviza, a lengyelek pénze 0,3 százalékkal gyengült, egészen 84,9 forint alá. A zlotyi amúgy gyengült a svájci frankkal, az angol fonttal és a dollárral szemben is.
A zloty gyengülését indokolhatja, hogy a dollár szárnyra kapott az euróhoz képest, a devizapár jelenleg 1,1591-en áll, azaz ennyi dollárt kell adni egy euróért.
A piaci hangulat meglehetősen kockázatkerülővé vált, mivel a befektetők tartanak a közel-keleti háború kiújulásától, hacsak Irán nem jut megállapodásra az Egyesült Államokkal.
A Bloomberg jelentése szerint Donald Trump amerikai elnök kedden kilátásba helyezte, hogy „két-három napon belül” újraindítja az Irán elleni légicsapásokat a háború befejezését célzó megállapodás kikényszerítése érdekében, miután korábban közölte, hogy lefújt egy amerikai támadást.
Eközben a 10 éves amerikai kincstárjegyek hozama új, több mint egy éve nem látott csúcsot ért el 4,91 százalékkal, a profi kereskedők már kizártnak tartják a Federal Reserve idei kamatcsökkentését.
A befektetők szerdán a Fed kamatdöntésre jogosult nyíltpiaci bizottsága áprilisi ülésének jegyzőkönyvét, csütörtökön pedig az euróövezeti és az amerikai BMI-adatokat várják.