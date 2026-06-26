Kulcs a kézben, de az otthon még nincs kész: hogyan formálja az Otthon Start Program az első lakásvásárlók lehetőségeit?
A Global Property Guide adatai szerint 2025-ben Budapesten a lakóingatlanok árai mintegy 26 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest. Ennek következtében az első lakásvásárlók többsége már nem engedhet meg magának egy kész, azonnal költözhető lakást – sőt, még a közepes vagy rosszabb állapotú ingatlanok megvásárlása is komoly anyagi terhet jelent számukra. Így a vásárlást követő felújítás ma már nem kivétel, hanem alapvető gyakorlattá vált.
Pénzügyi mentőöv az első lakásvásárlóknak
A növekvő szakadék áthidalására a kormány bevezette az Otthon Start Programot. A konstrukció az első lakásvásárlók számára fix kamatozású, mindössze 3 százalékos jelzáloghitelt kínál, ami kevesebb mint fele a piaci kamatszintnek, amely az új hitelkonstrukció bevezetése óta tartósan 6 százalék felett alakult.
A hitel összege legfeljebb 50 millió forint, ami ugyan számottevő támogatást jelent, de Budapesten még így sem feltétlenül elegendő egy új vagy teljesen felújított lakás megvásárlásához. Ahelyett, hogy a vásárlók további éveket várnának, vagy a bérlés mellett döntenének, sokan inkább olcsóbb, régi vagy részben felújított ingatlanokat választanak, amelyeket fokozatosan alakítanak át a saját igényeik szerint. Így az igazi kihívás — a teljes költségvetés tervezése, az otthon kialakítása — valójában csak a hitelszerződés aláírása után kezdődik el igazán.
Először a konyha, minden más csak utána
Egy nem teljesen kész állapotban lévő otthonba való beköltözés alapjaiban változtatja meg a vásárlási szokásokat. Ilyenkor nincs egyetlen nagy hétvégi bevásárlás, amikor mindent egyszerre le lehetne húzni a listáról. Az új tulajdonosok kénytelenek fokozatosan berendezni az otthonukat, a prioritásaik, életmódjuk és persze a pénztárcájuk szerint haladva.
Elsőként általában a konyha és a fürdőszoba készül el, hiszen főzés és tisztálkodás nélkül élni senki számára nem ideális. Ezt követően lassan formát ölt a nappali, a világítás is fokozatosan korszerűsödik. Végül, amikor a legfontosabb munkák már elkészültek és a lakás „élhetővé vált”, következnek azok a dekorációs elemek, amelyek igazán otthonossá teszik a teret.
Ez a fokozatosság az oka annak, hogy a vásárlók hónapokon, sőt akár éveken keresztül újra és újra visszatérnek olyan lakberendezési és bútorkereső platformokhoz, mint amilyen a FAVI.
A folyamat rendszerint már az első vásárlás előtt elkezdődik: inspirációgyűjtéssel, kedvencek megjelölésével, mentésével, valamint annak feltérképezésével, hogy mi minden lehetséges az adott térrel, szobával kapcsolatban. Ezt követi az első konkrét keresés, például kompakt konyhai tárolási megoldások iránt. Három hónappal később a felhasználók már fürdőszobai bútorokat hasonlítanak össze. A következő tavasszal pedig ismét visszatérnek, ezúttal a nappali berendezéséhez ötleteket böngészve.
Nem véletlen, hogy a konyha, fürdőszoba és nappali bútorai, dekorációs és világítási termékei a FAVI legerősebb kategóriái közé tartoznak – ezek generálják a legnagyobb forgalmat és itt érhető el a legszélesebb termékkínálat is: körülbelül 70 000 bútor, 120 000 dekorációs és mintegy 50 000 világítástechnikai termék.
Tudatos vásárlói döntések
A folyamat mellett maga a vásárlói szemlélet is átalakul. A vásárlók számára már nem feltétlenül a legalacsonyabb ár jelenti a döntő szempontot. Egy havi jelzáloghitel-törlesztés mellett a döntések sokkal tudatosabbá válnak.
A FAVI egyik meghatározó magyarországi kereskedelmi partnere, a Homein is arról számolt be, hogy a piaci hangulat egyre kiélezettebb. Az árak alapvetően alacsonyak, de ez már önmagában nem elég.
„A vásárlói forgalom stabil, a kereslet is adott, ugyanakkor a piacon soha nem volt még ennyire erős az árverseny. Amit most látunk, az az, hogy az ár önmagában már nem elég a vásárlásokhoz – a vevők több időt szánnak a döntésre, alaposabban tájékozódnak, és végül azt a terméket választják, amely valóban megfelel az igényeiknek.”
A vásárlók egyre több időt töltenek tájékozódással a vásárlás előtt. Már nem pusztán a legalacsonyabb árat keresik, hanem az ideális együttállást – azt a terméket, amelyik tökéletesen igazodik az adott térhez és életstílushoz.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azok a termékek teljesítenek jól, amelyek valóban megfelelnek a vásárlói igényeknek. Egy kompakt fürdőszobai szekrény, amely kihasználja a nehezen beépíthető sarkokat. Egy konyhai polcrendszer, amely maximalizálja egy kisebb falfelület kihasználhatóságát. A funkcionalitás és az illeszkedés ma már az ár mellett ugyanolyan fontos döntési szemponttá vált.
A négy falon túl
Az ideális otthon kialakításának van egy elsőre kevésbé szembetűnő oldala is. A kertvárosi és elővárosi életmód, valamint a zöld terek iránti vonzalom az elmúlt években is erős maradt. Ezeknél a vásárlóknál az otthon kialakítása nem ér véget a bejárati ajtónál.
A kerti bútorok, kültéri világítás, teraszbútor-szettek és a kültéri életterekhez kapcsolódó dekorációs elemek erős forgalmat generálnak a FAVI-n. A kertes otthonok folyamatosan alakuló életterek, amelyeket a tulajdonosok évek alatt formálnak és finomítanak, ezért szezonról szezonra visszatérnek a kereséshez és vásárláshoz.
E vásárlói szokásokat szolgálják ki az olyan összehasonlításra, böngészésre, inspirálódásra kitalált platformok, mint a FAVI. A vásárlók ugyanis nem egyszerre szerzik be a teljes berendezést, hanem tudatosan terveznek, több tucat webshop kínálatát hasonlítják össze, majd hónapokon át újra és újra visszatérnek a kereséshez. Ilyenkor különösen fontos egy olyan felület, amely egyszerűvé és átláthatóvá teszi ezt a folyamatot. A FAVI nem pusztán egy vásárlási felület, hanem egyre inkább a lakás kialakításának hosszú távú segítője: egy hely, ahol már a költségvetés megtervezése előtt is lehet inspirációt gyűjteni, később pedig annak mentén összehasonlítani a lehetőségeket és magabiztos döntést hozni.
Az első lakásvásárlók számára, akik a jelzáloghitel felvétele után szűkebb költségvetésből rendezik be otthonukat, ez a fajta támogatás sokszor többet jelent, mint bármely egyedi kedvezmény.
Bár az Otthon Start Program hosszú távú hatásai még nem láthatók teljesen, a konstrukció már most formálja az ingatlanpiacot, és azt, ahogyan a magyarok berendezik, felújítják és személyre szabják otthonaikat. Ahogy a vásárlók egyre több időt szánnak a döntés előtti tájékozódásra és összehasonlításra, mind nagyobb jelentőséget kap, hogy a kulcskategóriák – a konyha, a fürdőszoba, a nappali és a világítás – kínálata könnyen áttekinthető és elérhető legyen.