Rátromfolt az euróra Magyar és Kármán, majdnem kész a pótköltségvetés – de a forintot már nehéz táncba vinni

Magyarország 2030-ra teljesítheti a maastrichti kritériumokat, ami már önmagában is hozzájárulhat az ország fejlődéséhez és stabilitásához – ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök, aki pénteken az Eurócsoport elnökével, Kyriakos Pierrakakis, görög pénzügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatót Budapesten.

Magyar Péter fogadta az Eurocsoport elnökét / Fotó: AFP

Magyar Péter: 22 évvel ezelőtt közelebb voltunk az eurózóna csatlakozáshoz, mint most

A miniszterelnök utalt a Medián legfrissebb mérésére, amely szerinte azt mutatja, hogy Magyarországon kiemelkedően magas az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, jelenleg 70-75 százalék körül van. A nem eurozóna tagállamok közül itt a legmagasabb ez a szám”. Mindezt azzal magyarázta, hogy a magyarok azt tapasztalták az utóbbi években, hogy nem eurozóna-tagnak lenni egyet jelent az instabilitással, a kiszámíthatatlansággal, a gazdasági visszaeséssel, a magas inflációval, az elszegényedéssel, az alacsony munkabérekkel.

Magyar Péter nem mulasztotta el, hogy odaszúrjon Orbán Viktornak és kormányának, szerinte olyanok voltak, mint egy apuka, aki eljátékgépezi a gyerekek taníttatására félretett pénzt: presztízsberuházásokra költötte, elinflálta, elszórta a magyar adófizetők pénzék, és hamis számokat közölt a költségvetés állapotáról.

Párhuzamot vont Görögországgal, amely óriási nehézségekkel nézett szembe a gazdasági világválság alatt, több mentőcsomagon ment keresztül, ma pedig tekintve a költségvetés stabilitását, a csökkenő államadósságot, a kiszámítható gazdasági növekedést, egy mintaország.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az eurozóna-csatlakozás egy hosszú folyamat, az a cél, hogy 2030 környékére Magyarország teljesíteni tudja a maastrichti kritériumokat. Ez nem egyszerű, mivel ma Magyarország egyik feltételnek sem felel meg, de egyúttal kizárta, hogy ez megszorításokon keresztül történjen.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az államadósság szintjének csökkentése lesz a legnagyobb feladat a maastrichti kritériumok közül. Az Orbán-kormány ugyan az Alaptörvénybe írta, hogy mekkora lehet az államadósság, a saját szabályait azonban tartotta be, és folyamatosan eladósította az országot, miközben leállt a növekedés, így szerinte kinőni sem lehet az adósságot.