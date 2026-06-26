Rátromfolt az euróra Magyar és Kármán, majdnem kész a pótköltségvetés – de a forintot már nehéz táncba vinni
Magyarország 2030-ra teljesítheti a maastrichti kritériumokat, ami már önmagában is hozzájárulhat az ország fejlődéséhez és stabilitásához – ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök, aki pénteken az Eurócsoport elnökével, Kyriakos Pierrakakis, görög pénzügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatót Budapesten.
Magyar Péter: 22 évvel ezelőtt közelebb voltunk az eurózóna csatlakozáshoz, mint most
A miniszterelnök utalt a Medián legfrissebb mérésére, amely szerinte azt mutatja, hogy Magyarországon kiemelkedően magas az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, jelenleg 70-75 százalék körül van. A nem eurozóna tagállamok közül itt a legmagasabb ez a szám”. Mindezt azzal magyarázta, hogy a magyarok azt tapasztalták az utóbbi években, hogy nem eurozóna-tagnak lenni egyet jelent az instabilitással, a kiszámíthatatlansággal, a gazdasági visszaeséssel, a magas inflációval, az elszegényedéssel, az alacsony munkabérekkel.
Magyar Péter nem mulasztotta el, hogy odaszúrjon Orbán Viktornak és kormányának, szerinte olyanok voltak, mint egy apuka, aki eljátékgépezi a gyerekek taníttatására félretett pénzt: presztízsberuházásokra költötte, elinflálta, elszórta a magyar adófizetők pénzék, és hamis számokat közölt a költségvetés állapotáról.
Párhuzamot vont Görögországgal, amely óriási nehézségekkel nézett szembe a gazdasági világválság alatt, több mentőcsomagon ment keresztül, ma pedig tekintve a költségvetés stabilitását, a csökkenő államadósságot, a kiszámítható gazdasági növekedést, egy mintaország.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az eurozóna-csatlakozás egy hosszú folyamat, az a cél, hogy 2030 környékére Magyarország teljesíteni tudja a maastrichti kritériumokat. Ez nem egyszerű, mivel ma Magyarország egyik feltételnek sem felel meg, de egyúttal kizárta, hogy ez megszorításokon keresztül történjen.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az államadósság szintjének csökkentése lesz a legnagyobb feladat a maastrichti kritériumok közül. Az Orbán-kormány ugyan az Alaptörvénybe írta, hogy mekkora lehet az államadósság, a saját szabályait azonban tartotta be, és folyamatosan eladósította az országot, miközben leállt a növekedés, így szerinte kinőni sem lehet az adósságot.
Újságírói kérdésére viszont azt mondta, a kritériumok teljesítéséhez nem lesz szükség megszorításokra, mert ahhoz nem kell megszorítás, hogy a korrupciót felszámolják, hogy a befektetői bizalom helyreálljon, hogy újra jöjjenek az uniós források, és azt ne ellopják, hanem értelmes beruházásokra költsék.
A kormányfő kijelentései egyből tükröződtek a forint árfolyamában, de egy kis kilengés után hamar megnyugodott a magyar fizetőeszköz jegyzése.
„Ma nagyon meghatározó és termékeny megbeszélést folytattunk az európai gazdaságról és a magyar gazdaságról, és azokról a lehetőségekről, melyekkel erősíthetjük Magyarország energiabiztonságát, pénzügyi biztonságát, a pénzügyi piac stabilitását és azokat a befektetéseket, amelyek Európa hosszú távú gazdasági sikeréhez kellenek” – ismertette Kyriakos Pierrakakis.
Az Eurocsoport elnöke szerint Bulgária csatlakozása az eurozónához, ahogy korábban Horvátország csatlakozása is, jól demonstrálta, hogy mit jelent az egységes valuta, ami egyébként a második legfontosabb valuta a dollár után. A görög politikus kijelentette, hogy az Eurocsoport készen áll arra, hogy támogassa Magyarországot az euró bevezetése felé vezető úton. A múlt héten beadott magyar reziliencia-terv az EcoFin július 10-i tanácsülésén kerülhet jóváhagyásra.
Augusztusra lesz kész az idei költségvetés felülvizsgálata
„A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is fel fogja vázolni” – jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter.
Jelezte, hogy augusztusban készül el az idei költségvetés felülvizsgálata, a jövő évi, 2027-es büdzsét pedig októberben készítheti el a kormány. Egyúttal szakítani kívánnak az előző kormány gyakorlatával, így nem a tavaszi, hanem az őszi parlamenti ülésszakban fogadhatják el a költségvetést.
Kármán András arról is beszélt, hogy a közös álláspont az, hogy az európai tőkepiacok integrációját és szabályozásának egységességét erősíteni kell, ugyanis Európának fel kell zárkóznia ezen a téren az Egyesült Államokhoz. A tőkepiacok jelentősége ma Európában sokkal kisebb, ami azt jelenti, hogy az olyan kisebb országokban, mint Magyarországon is, a kis- és középvállalkozások számára ma nehezen elérhetően a bankitól eltérő finanszírozási formák, tőkepiaci eszközök, és mindez egy versenyképességi hátrányt jelent.
Kérdésre válaszolva Magyar Péter elmondta, hogy reális cél, hogy 2030-ra Magyarország teljesítse a maastrichti kritériumokat. Azonban az euró bevezetéséhez utána még idő kell, és a politikai döntés is. Ráadásul a bevezetés kapcsán is lesz még számos feladat.
Kármán András kérdésre válaszolva elmondta, hagy az ERM 2 rendszerhez való csatlakozás – és ugye minimum két évet el kell tölteni ebben az árfolyamrendszerben – az egyike a maastrichti kritériumoknak. Magyarország esetében a legnehezebb feltétel a költségvetéshez kapcsolódó feltételek teljesítés, a hiány illetve az államadósság megfelelő pályára állítása. Ha ezek megvannak, akkor a többi feltétel teljesítése is könnyebb lesz. A pénzügyminiszter úgy gondolja, hagy az ERM 2 csatlakozással sem kell most még sietni.