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miniszterelnök
Eurogroup
Magyar Péter

Rátromfolt az euróra Magyar és Kármán, majdnem kész a pótköltségvetés – de a forintot már nehéz táncba vinni

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Magyarország teljesítheti az euróbevezetés feltételeit a következő években, de ezt nem megszorítások útján képzeli el a kormány – erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök az Eurogroup elnökével tartott közös sajtótájékoztatóján. A kormányfő szerint nem eurózóna tagnak lenni egyet jelent az instabilitással, a kiszámíthatatlansággal, a gazdasági visszaeséssel.
VG
2026.06.26, 12:25
Frissítve: 2026.06.26, 15:18

Magyarország 2030-ra teljesítheti a maastrichti kritériumokat, ami már önmagában is hozzájárulhat az ország fejlődéséhez és stabilitásához ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök, aki pénteken az Eurócsoport elnökével, Kyriakos Pierrakakis, görög pénzügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatót Budapesten.

Magyar Péter miniszterelnök
Magyar Péter fogadta az Eurocsoport elnökét / Fotó: AFP

Magyar Péter: 22 évvel ezelőtt közelebb voltunk az eurózóna csatlakozáshoz, mint most

A miniszterelnök utalt a Medián legfrissebb mérésére, amely szerinte azt mutatja, hogy Magyarországon kiemelkedően magas az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, jelenleg 70-75 százalék körül van. A nem eurozóna tagállamok közül itt a legmagasabb ez a szám”. Mindezt azzal magyarázta, hogy a magyarok azt tapasztalták az utóbbi években, hogy nem eurozóna-tagnak lenni egyet jelent az instabilitással, a kiszámíthatatlansággal, a gazdasági visszaeséssel, a magas inflációval, az elszegényedéssel, az alacsony munkabérekkel.

Magyar Péter nem mulasztotta el, hogy odaszúrjon Orbán Viktornak és kormányának, szerinte  olyanok voltak, mint egy apuka, aki eljátékgépezi a gyerekek taníttatására félretett pénzt: presztízsberuházásokra költötte, elinflálta, elszórta a magyar adófizetők pénzék, és hamis számokat közölt a költségvetés állapotáról.

Párhuzamot vont Görögországgal, amely óriási nehézségekkel nézett szembe a gazdasági világválság alatt, több mentőcsomagon ment keresztül, ma pedig tekintve a költségvetés stabilitását, a csökkenő államadósságot, a kiszámítható gazdasági növekedést, egy mintaország.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az eurozóna-csatlakozás egy hosszú folyamat, az a cél, hogy 2030 környékére Magyarország teljesíteni tudja a maastrichti kritériumokat. Ez nem egyszerű, mivel ma Magyarország egyik feltételnek sem felel meg, de egyúttal kizárta, hogy ez megszorításokon keresztül történjen.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az államadósság szintjének csökkentése lesz a legnagyobb feladat a maastrichti kritériumok közül. Az Orbán-kormány ugyan az Alaptörvénybe írta, hogy mekkora lehet az államadósság, a saját szabályait azonban tartotta be, és folyamatosan eladósította az országot, miközben leállt a növekedés, így szerinte kinőni sem lehet az adósságot. 

Újságírói kérdésére viszont azt mondta, a kritériumok teljesítéséhez nem lesz szükség megszorításokra, mert ahhoz nem kell megszorítás, hogy a korrupciót felszámolják, hogy a befektetői bizalom helyreálljon, hogy újra jöjjenek az uniós források, és azt ne ellopják, hanem értelmes beruházásokra költsék.

A kormányfő kijelentései egyből tükröződtek a forint árfolyamában, de egy kis kilengés után hamar megnyugodott a magyar fizetőeszköz jegyzése.

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„Ma nagyon meghatározó és termékeny megbeszélést folytattunk az európai gazdaságról és a magyar gazdaságról, és azokról a lehetőségekről, melyekkel erősíthetjük Magyarország energiabiztonságát, pénzügyi biztonságát, a pénzügyi piac stabilitását és azokat a befektetéseket, amelyek Európa hosszú távú gazdasági sikeréhez kellenek” – ismertette Kyriakos Pierrakakis.

Az Eurocsoport elnöke szerint Bulgária csatlakozása az eurozónához, ahogy korábban Horvátország csatlakozása is, jól demonstrálta, hogy mit jelent az egységes valuta, ami egyébként a második legfontosabb valuta a dollár után. A görög politikus kijelentette, hogy az Eurocsoport készen áll arra, hogy támogassa Magyarországot az euró bevezetése felé vezető úton. A múlt héten beadott magyar reziliencia-terv az EcoFin július 10-i tanácsülésén kerülhet jóváhagyásra.

Augusztusra lesz kész az idei költségvetés felülvizsgálata

„A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is fel fogja vázolni” – jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter.

Jelezte, hogy augusztusban készül el az idei költségvetés felülvizsgálata, a jövő évi, 2027-es büdzsét pedig októberben készítheti el a kormány. Egyúttal szakítani kívánnak az előző kormány gyakorlatával, így nem a tavaszi, hanem az őszi parlamenti ülésszakban fogadhatják el a költségvetést.

Kármán András arról is beszélt, hogy a közös álláspont az, hogy az európai tőkepiacok integrációját és szabályozásának egységességét erősíteni kell, ugyanis Európának fel kell zárkóznia ezen a téren az Egyesült Államokhoz. A tőkepiacok jelentősége ma Európában sokkal kisebb, ami azt jelenti, hogy az olyan kisebb országokban, mint Magyarországon is, a kis- és középvállalkozások számára ma nehezen elérhetően a bankitól eltérő finanszírozási formák, tőkepiaci eszközök, és mindez egy versenyképességi hátrányt jelent.

Kérdésre válaszolva Magyar Péter elmondta, hogy reális cél, hogy 2030-ra Magyarország teljesítse a maastrichti kritériumokat. Azonban az euró bevezetéséhez utána még idő kell, és a politikai döntés is. Ráadásul a bevezetés kapcsán is lesz még számos feladat.

Kármán András kérdésre válaszolva elmondta, hagy az ERM 2 rendszerhez való csatlakozás – és ugye minimum két évet el kell tölteni ebben az árfolyamrendszerben – az egyike a maastrichti kritériumoknak. Magyarország esetében a legnehezebb feltétel a költségvetéshez kapcsolódó feltételek teljesítés, a hiány illetve az államadósság megfelelő pályára állítása. Ha ezek megvannak, akkor a többi feltétel teljesítése is könnyebb lesz. A pénzügyminiszter úgy gondolja, hagy az ERM 2 csatlakozással sem kell most még sietni.

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