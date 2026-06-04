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tőzsde
védelmi ipar
4iG

Szinte felrobbant a 4iG, Abu-Dzabiból jött a hír, lőszerekről van szó

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A 4iG Space and Defence Technologies Zrt. és az EDGE Group stratégiai partnerségének továbbfejlesztéséről, és a védelmi ipari együttműködés új lehetőségeiről tárgyalt Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Hamad Al Mararral, az EDGE Group vezérigazgatójával Abu-Dzabiban.
VG
2026.06.26, 13:39

Jászai Gellért, a 4iG csoport elnök-vezérigazgatója és Hamad Al Marar, az EDGE Group vezérigazgatója Abu-Dzabiban áttekintették, milyen konkrét lépések követhetik az EDGE portfólióvállalatával, a CONDOR Non-Lethal Technologies-zal közelmúltban aláírt szándéknyilatkozatot, és milyen új területeken mélyülhet tovább az együttműködés - közölte a 4iG csütörtökön, tőzsdezárás után.

4iG
Hamad Al Marar, az EDGE Group vezérigazgatója és Jászai Gellért, a 4iG csoport elnök-vezérigazgatója / Fotó: 4iG

Szerteágazó tárgyalások Abu-Dzabiban

A tárgyaláson  az aknavetők és aknavető-lőszerek gyártása, a lőszergyártás, a kritikus nyersanyagok biztosítása, valamint a légvédelmi és drónelhárító megoldások álltak a középpontban. Szó esett azonban közös befektetési lehetőségekről, és arról is, hogyan lehet ellenállóbbá és biztonságosabbá tenni a védelmi ipari beszállítói láncokat. A partnerség egyik fontos célja, hogy az együttműködésekhez kapcsolódó ipari ökoszisztémákban nagyobb szerepet kapjanak az európai, ezen belül a magyar kis- és középvállalkozások.

A 4iG csoport és az EDGE Europe közös célja, hogy erősítse az európai védelmi ipart, javítsa annak versenyképességét és támogassa technológiai fejlődését. 

Az együttműködés középpontjában olyan NATO-kompatibilis, a tagállamokban már alkalmazott megoldások állnak, amelyek új lehetőségeket nyitnak az ipari és technológiai együttműködésben, miközben Európa stratégiai autonómiáját és védelmi felkészültségét is erősítik.

A 4iG Csoport és az EDGE együttműködése 2025 áprilisában, az űr- és drónipari területeken indult, majd 2025 júliusában, Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejk, az Egyesült Arab Emírségek elnökének budapesti látogatásakor átfogó stratégiai védelmi ipari partnerséggé bővült. 

Ennek részeként a 4iG csoport védelmi holdingja, a 4iG Space and Defence Technologies Zrt. ( 4iG SDT) három előzetes megállapodást kötött az EDGE Grouppal a Skyknight légvédelmi rakétarendszer, a Shadow cirkáló fegyverrendszerek, valamint a Vega és Orion pilóta nélküli légiforgalmi irányítási rendszerek közös fejlesztéséről, lokalizációjáról és értékesítéséről.

A partnerség 2025 augusztusában a nem halálos védelmi megoldások területére is kiterjedt, miután a 4iG SDT szándéknyilatkozatot írt alá az EDGE-portfólióba tartozó brazil CONDOR Non-Lethal Technologies vállalattal. 

A felek ezt az együttműködést idén júniusban, a párizsi Eurosatory 2026 kiállításon emelték magasabb szintre egy újabb előzetes megállapodással, amely egy magyarországi közös vállalat, valamint egy európai regionális szakmai és tesztközpont létrehozását célozza. 

A mostani abu-dzabi találkozó erre az együttműködési ívre építve jelölt ki további ipari, technológiai és befektetési irányokat a 4iG csoport és az EDGE Group között.

Kilőttek a 4iG részvényei

 4IG részvény
4IG részvény16:02:53
Árfolyam: 1 774 HUF +62 / +3,49 %
Forgalom: 382 737 525 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4iG részvényei péntek kora délutánig több mint 9 százalékkal, 1868 forintra erősödtek. Az előző évet még 4170 forinton zárta a papír.

 

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