Szinte felrobbant a 4iG, Abu-Dzabiból jött a hír, lőszerekről van szó
Jászai Gellért, a 4iG csoport elnök-vezérigazgatója és Hamad Al Marar, az EDGE Group vezérigazgatója Abu-Dzabiban áttekintették, milyen konkrét lépések követhetik az EDGE portfólióvállalatával, a CONDOR Non-Lethal Technologies-zal közelmúltban aláírt szándéknyilatkozatot, és milyen új területeken mélyülhet tovább az együttműködés - közölte a 4iG csütörtökön, tőzsdezárás után.
Szerteágazó tárgyalások Abu-Dzabiban
A tárgyaláson az aknavetők és aknavető-lőszerek gyártása, a lőszergyártás, a kritikus nyersanyagok biztosítása, valamint a légvédelmi és drónelhárító megoldások álltak a középpontban. Szó esett azonban közös befektetési lehetőségekről, és arról is, hogyan lehet ellenállóbbá és biztonságosabbá tenni a védelmi ipari beszállítói láncokat. A partnerség egyik fontos célja, hogy az együttműködésekhez kapcsolódó ipari ökoszisztémákban nagyobb szerepet kapjanak az európai, ezen belül a magyar kis- és középvállalkozások.
A 4iG csoport és az EDGE Europe közös célja, hogy erősítse az európai védelmi ipart, javítsa annak versenyképességét és támogassa technológiai fejlődését.
Az együttműködés középpontjában olyan NATO-kompatibilis, a tagállamokban már alkalmazott megoldások állnak, amelyek új lehetőségeket nyitnak az ipari és technológiai együttműködésben, miközben Európa stratégiai autonómiáját és védelmi felkészültségét is erősítik.
A 4iG Csoport és az EDGE együttműködése 2025 áprilisában, az űr- és drónipari területeken indult, majd 2025 júliusában, Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejk, az Egyesült Arab Emírségek elnökének budapesti látogatásakor átfogó stratégiai védelmi ipari partnerséggé bővült.
Ennek részeként a 4iG csoport védelmi holdingja, a 4iG Space and Defence Technologies Zrt. ( 4iG SDT) három előzetes megállapodást kötött az EDGE Grouppal a Skyknight légvédelmi rakétarendszer, a Shadow cirkáló fegyverrendszerek, valamint a Vega és Orion pilóta nélküli légiforgalmi irányítási rendszerek közös fejlesztéséről, lokalizációjáról és értékesítéséről.
A partnerség 2025 augusztusában a nem halálos védelmi megoldások területére is kiterjedt, miután a 4iG SDT szándéknyilatkozatot írt alá az EDGE-portfólióba tartozó brazil CONDOR Non-Lethal Technologies vállalattal.
A felek ezt az együttműködést idén júniusban, a párizsi Eurosatory 2026 kiállításon emelték magasabb szintre egy újabb előzetes megállapodással, amely egy magyarországi közös vállalat, valamint egy európai regionális szakmai és tesztközpont létrehozását célozza.
A mostani abu-dzabi találkozó erre az együttműködési ívre építve jelölt ki további ipari, technológiai és befektetési irányokat a 4iG csoport és az EDGE Group között.
Kilőttek a 4iG részvényei
A 4iG részvényei péntek kora délutánig több mint 9 százalékkal, 1868 forintra erősödtek. Az előző évet még 4170 forinton zárta a papír.