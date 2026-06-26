Új mérföldkőhöz érkezett az európai autópiac: májusban először fordult elő, hogy az újonnan értékesített személyautók több mint 10 százaléka kínai márkát viselt. A Dataforce piackutató adatai szerint a kínai gyártók részesedése 11 százalékra emelkedett, ami jól mutatja, milyen gyorsan változnak az erőviszonyok Európában. A folyamat Magyarország számára sem közömbös, hiszen a BYD első európai autógyára Szegeden készül a sorozatgyártásra, miközben a kínai márkák egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az uniós piacból.

Szeged már most izgulhat: történelmi fordulat történt az európai autópiacon – minden tizedik új autó kínai / Fotó: Krisztian Bocsi

A kínai autógyártók sikerének egyik legfontosabb oka, hogy időben felismerték: az európai vásárlók többsége egyelőre nem szeretne kizárólag tisztán elektromos autóra váltani. Ahelyett, hogy csak villanyautókat kínáltak volna, gyors ütemben bővítették hibrid és tölthető hibrid modellkínálatukat, amelyek iránt jelenleg jóval nagyobb a kereslet – írja a Bloomberg.

Ennek eredményeként a kínai márkák már a hibridautók piacán is rendkívül erősek: májusban az Európában eladott új hibridek közel egynegyedét kínai gyártók értékesítették. A legnagyobb nyertes továbbra is az egykori brit MG márka, amely ma már a kínai SAIC tulajdonában van, de a BYD is rendkívül gyors növekedést mutat.

Több autót adnak ugyanannyi pénzért

A szakértők szerint nem kizárólag az alacsonyabb ár áll a siker mögött. Julian Litzinger, a Dataforce elemzője szerint a kínai gyártók egyszerűen jobb ár-érték arányú autókat kínálnak. Példaként az MG S9 szabadidő-autót említette, amely több teljesítményt és gazdagabb felszereltséget kínál, mint a hasonló kategóriájú Volkswagen Tayron, miközben olcsóbb is.

A kínai autógyártók ráadásul jelentős állami támogatásokhoz jutnak hazájukban, ami olcsó finanszírozást, kedvezményes földhasználatot és beruházási támogatásokat jelent számukra.

Ez tovább javítja versenyképességüket az európai riválisokkal szemben.

Brüsszel már 2024-ben extra vámokat vetett ki a Kínában gyártott elektromos autókra, hogy védje az európai gyártókat, például a Volkswagen, a Stellantis vagy a Renault pozícióját.