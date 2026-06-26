Kapitány István rendkívüli kérésére váratlan helyről érkezett magyarázat: drámai dolgot tettek a magyarok a légkondikkal

Június 19-étől mindössze 48 óra alatt megduplázódott a légkondicionálók hűtési üzemmódját használó otthonok aránya, miközben a külső hőmérséklet 26,7 Celsius fok fölé emelkedett. Bár az adat egyetlen cégtől, a klímaberendezéseket is forgalmazó Daikintól származik, a megállapítás jó eséllyel más gyártók berendezéseire is érvényes. A mérési eredményeket a cég Onecta alkalmazása adta, amely klímákat és hőszivattyúkat vezérel.

Belendült a klímahasználat, nő a rendszerterhelés/Fotó: Daikin

Belendültek az okosvezérlők is

A Daikin közleménye szerint a hirtelen váltást a klímák bekapcsolása mellett az okosvezérlési funkciók használata is jól mutatta: az appon keresztüli programozott időzítés és távvezérlés használata négy nap alatt kilencszeresére nőtt. Az okosvezérlési funkció támogatja a villamoshálózati csúcsok elkerülését is.

A cég kiszámolta, hogy a hűtés egy nap alatt átlagosan 1,65 kilowattóra energiát igényelt, ami áramtarifától függően 61–116 forintba került.

Június első napjaiban az Onecta használóinál a hűtési arány még nagyjából 11 százalék körül alakult, 24-én már 58 százalék volt. A pontos fogyasztás természetesen függ

a lakás méretétől,

tájolásától,

hőszigetelésétől,

a beállított hőmérséklettől,

a használt készülék típusától

és attól is, hogy hány helyiséget hűtenek egyszerre.

„Az inverteres hőszivattyús klímák nyáron, hűtés közben lényegesen kevesebb energiát igényelnek, mint amennyit megtakarítanak télen, a fosszilis fűtés kiváltásával, ami a költségeken is meglátszik. Ha egy háztartás évi 2200 köbméter gázzal oldotta meg a fűtést (ez egy konvektoros fűtésű lakás átlagos fogyasztása), akkor a 2022. augusztus 1-jétől érvényes rezsiárak mellett mintegy 530 ezer forint volt a gázszámlája, míg ugyanez a fűtés levegő–levegő hőszivattyús rendszerrel körülbelül 75 ezer forintból volt megoldható. Vagyis 455 ezer forintot takarított meg” – idézi a közlemény Pécsi Istvánt, a Daikin Hungary Kft. lakossági üzletágvezetőjét.

Akkor működjön a klíma, amikor amúgy is hűvös van?

Kapitány István arra buzdította a lakosságot, hogy elsősorban 18 és 21 óra között csökkentsük az áramfogyasztást. Hűtsük inkább éjszaka vagy a hajnali órákban az otthonunkat! Ehhez azért hozzátehetjük, hogy éjszakára amúgy is kibírhatóvá hűl a levegő, hajnalban pedig kifejezetten kellemes, vagyis akkor pont felesleges még hűteni is a lakást. Ráadásul a Daikin által becsült hűtési költség aligha szorítja rá a klímával rendelkező háztartásokat arra, hogy éppen akkor ne használják a berendezésüket, amikor arra a legnagyobb szükség van. Viszont a környezettudatos és felelős gondolkodású lakosságra nyilván lehet hatni egy ilyen kéréssel.