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taxisrendelet
Karácsony Gergely
Szepesfalvy Anna
Fővárosi Önkormányzat

Taxi tarifák napirenden, összeült a fővárosi önkormányzat: döntés lesz vagy sztrájk?

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A júniusi fővárosi közgyűlés egyik kiemelt napirendi pontja ismét a taxirendelet módosítása lesz, a képviselők két, a személyszállítás szabályait érintő előterjesztésről is tárgyalnak. A taxis szakma hónapok óta sürgeti a tarifaemelést és a piac szigorúbb szabályozását, miután a májusi ülésen nem kapott támogatást a 27 százalékos díjemelési javaslat. A pénteki vita ezért meghatározó lehet a budapesti taxisok és az utasok számára is.
Lengyel Gabriella
2026.06.26, 12:09
Frissítve: 2026.06.26, 14:20

A Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésén ismét napirendre kerül a budapesti taxiszolgáltatás szabályozása, de a képviselők számos más fontos ügyben is dönthetnek. A testület tárgyalja a reklámtilalmi rendeletet, a főváros költségvetésének felülvizsgálatát, a közbiztonságot érintő javaslatokat, valamint több fővárosi cég beszámolóját is. A taxisok díjemelésével kapcsolatban Karácsony Gergely főpolgármester és a Fidesz frakció is benyújott egy-egy javaslatot. 

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                                                               Szepesfalvy Anna és Karácsony Gergely is tesz javaslatot a taxirendelet módosítására/ Fotó: Hatlaczki Balázs / Mediaworks

A kérdés azért kap különös figyelmet, mert a májusi közgyűlés nem támogatta a 27 százalékos tarifaemelést, így továbbra is nyitott, milyen irányba változhat a budapesti taxirendszer. Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy már hosszú hónapok óta húzódik az egyezkedés. A szolgáltatók egyre elégedetlenebbek, mivel a hatóságilag szabályozott viteldíjak a 2023-as szinten ragadtak, miközben a költségek meredeken megemelkedtek. 

Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője a sajtó számára tartott háttérbeszélgetésen szerdán a Világgazdaság kérdésére elmondta, sikerült az összes taxistársasággal leülni és tárgyalni, és összehangolni az elképzeléseket. A taxisok  - mint munkavállalói réteg - legfőbb panasza az, hogy rengeteg munkaórát dolgoznak a megélhetésükért a jelenlegi tarifákkal. Van, aki 60-70 órát tölt hetente a forgalomban, ami közlekedésbiztonsági szempontból sem megnyugtató megoldás.  Szepesfalvy Anna kiemelte: a budapesti taxis szektor szereplőinek sikerült félretenni a vitákat, és közös, egységes tarifajavaslatot dolgoztak ki. A labda most a fővárosi döntéshozók térfelén van - tette hozzá. Bár a szektor hosszú távú jövőjét érintő számos kormányzati és fővárosi szabályozási kérdés még nyitott, a több ezer nap mint nap dolgozó budapesti taxis megélhetését és családjának biztonságát azonnal garantálni kell a tarifaigazítással a Fidesz frakció álláspontja szerint. 

A taxisok javaslata Karácsony Gergelynek

Ahogy korábban megírtuk, hogy a  javaslat szövege szerint az emelés célja, hogy kompenzációt nyújtson a taxis vállalkozók számára a 2023 óta megemelkedett költségek miatt. Az érdekvédelmi szervezetek álláspontja értelmében ez a lépés előfeltétele annak, hogy a fuvarozók továbbra is gazdaságosan és fenntartható módon tudják működtetni szolgáltatásukat. A közös álláspont szerint hamarosan az alábbi módon alakulhatnak a díjszabások:

  • alapdíj: 1 300 forint
  • kilométerdíj: 520 forint
  • percdíj: 130 forint
  • reptéri díj: 800 forint  (a repülőtérre irányuló, illetve a repülőtérről induló fuvarok esetében)
  • előrendelési díj: 800 forint (előrendelt fuvarok esetében)
    A két kényelmi díjelem nem vonható össze, vagyis egy fuvar esetében a reptéri díj és az előrendelési díj egyidejűleg nem számítható fel.

Reklámtilalom, költségvetés, közbiztonsági kérdések

A közgyűlés foglalkozik a közterületi reklámok szabályozásával is. Az új jogszabályi környezet lehetővé teszi, hogy a főváros reklámtilalmi övezeteket jelöljön ki, a városvezetés pedig azt javasolja, hogy Budapest közterületein általánosságban tiltsák meg az óriásplakátok és más nagyméretű reklámeszközök elhelyezését.

Napirenden szerepel a főváros 2026-os költségvetésének felülvizsgálata is. A városvezetés szerint a jelenlegi finanszírozási bizonytalanságok – különösen a kormánnyal még folyó egyeztetések a fővárosi finanszírozásról és a szolidaritási hozzájárulásról – miatt egyelőre nem indokolt a költségvetési rendelet módosítása.

A képviselők emellett közbiztonsági kérdésekről is tárgyalnak, köztük a Budapesti Rendőr-főkapitányság új vezetőjének kinevezéséhez szükséges közgyűlési véleményezésről, valamint személyi kérdésekről a fővárosi kulturális intézményeknél. A napirenden szerepelnek továbbá a fővárosi tulajdonú társaságokat érintő döntések, környezetvédelmi és városfejlesztési ügyek, illetve több kisebb közlekedési és városüzemeltetési előterjesztés is. A Fidesz frakció azt javasolja, hogy a főváros által telepített traffipaxok által generált bírságbevételek 50 százaléka az államot, míg a másik 50 százaléka közvetlenül a kihelyező önkormányzatot illesse meg. A helyben maradó forrásokat a települések kizárólag a helyi úthálózat karbantartására, fenntartására és közlekedésfejlesztésre fordíthatnák.

Politikai felelősségvállalás: A Tisza Párt távolmaradása az ellenőrzési pozícióktól

A Fidesz frakció vezetője elmondta azt is a háttérbeszélgetésen, hogy a fővárosi intézményrendszer transzparens és törvényes működéséhez elengedhetetlen a bizottságok és felügyelőbizottságok hatékony munkája. Aggodalomra ad okot, hogy a Tisza Párt elzárkózik a közvetlen ellenőrzési feladatoktól. A Tisza Párt hivatalos döntése értelmében nem delegál tagokat a főváros ellenőrző és felügyelő pozícióiba, ezzel kivonja magát a közvetlen elszámoltathatóság és a szakmai kontroll alól. A választóktól kapott felhatalmazás nemcsak a véleménynyilvánításra, hanem a mindennapi ellenőrző munkára is kötelez. Az ellenőrzési pozíciók üresen hagyása gyengíti a fővárosi cégek és intézmények feletti demokratikus felügyeletet, és politikai űrt teremt a számonkérhetőség terén.

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