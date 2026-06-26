Taxi tarifák napirenden, összeült a fővárosi önkormányzat: döntés lesz vagy sztrájk?

A Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésén ismét napirendre kerül a budapesti taxiszolgáltatás szabályozása, de a képviselők számos más fontos ügyben is dönthetnek. A testület tárgyalja a reklámtilalmi rendeletet, a főváros költségvetésének felülvizsgálatát, a közbiztonságot érintő javaslatokat, valamint több fővárosi cég beszámolóját is. A taxisok díjemelésével kapcsolatban Karácsony Gergely főpolgármester és a Fidesz frakció is benyújott egy-egy javaslatot.

Szepesfalvy Anna és Karácsony Gergely is tesz javaslatot a taxirendelet módosítására/ Fotó: Hatlaczki Balázs / Mediaworks

A kérdés azért kap különös figyelmet, mert a májusi közgyűlés nem támogatta a 27 százalékos tarifaemelést, így továbbra is nyitott, milyen irányba változhat a budapesti taxirendszer. Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, hogy már hosszú hónapok óta húzódik az egyezkedés. A szolgáltatók egyre elégedetlenebbek, mivel a hatóságilag szabályozott viteldíjak a 2023-as szinten ragadtak, miközben a költségek meredeken megemelkedtek.

Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője a sajtó számára tartott háttérbeszélgetésen szerdán a Világgazdaság kérdésére elmondta, sikerült az összes taxistársasággal leülni és tárgyalni, és összehangolni az elképzeléseket. A taxisok - mint munkavállalói réteg - legfőbb panasza az, hogy rengeteg munkaórát dolgoznak a megélhetésükért a jelenlegi tarifákkal. Van, aki 60-70 órát tölt hetente a forgalomban, ami közlekedésbiztonsági szempontból sem megnyugtató megoldás. Szepesfalvy Anna kiemelte: a budapesti taxis szektor szereplőinek sikerült félretenni a vitákat, és közös, egységes tarifajavaslatot dolgoztak ki. A labda most a fővárosi döntéshozók térfelén van - tette hozzá. Bár a szektor hosszú távú jövőjét érintő számos kormányzati és fővárosi szabályozási kérdés még nyitott, a több ezer nap mint nap dolgozó budapesti taxis megélhetését és családjának biztonságát azonnal garantálni kell a tarifaigazítással a Fidesz frakció álláspontja szerint.

A taxisok javaslata Karácsony Gergelynek

Ahogy korábban megírtuk, hogy a javaslat szövege szerint az emelés célja, hogy kompenzációt nyújtson a taxis vállalkozók számára a 2023 óta megemelkedett költségek miatt. Az érdekvédelmi szervezetek álláspontja értelmében ez a lépés előfeltétele annak, hogy a fuvarozók továbbra is gazdaságosan és fenntartható módon tudják működtetni szolgáltatásukat. A közös álláspont szerint hamarosan az alábbi módon alakulhatnak a díjszabások:

alapdíj: 1 300 forint

kilométerdíj: 520 forint

percdíj: 130 forint

reptéri díj: 800 forint (a repülőtérre irányuló, illetve a repülőtérről induló fuvarok esetében)

előrendelési díj: 800 forint (előrendelt fuvarok esetében)

A két kényelmi díjelem nem vonható össze, vagyis egy fuvar esetében a reptéri díj és az előrendelési díj egyidejűleg nem számítható fel.

Reklámtilalom, költségvetés, közbiztonsági kérdések

A közgyűlés foglalkozik a közterületi reklámok szabályozásával is. Az új jogszabályi környezet lehetővé teszi, hogy a főváros reklámtilalmi övezeteket jelöljön ki, a városvezetés pedig azt javasolja, hogy Budapest közterületein általánosságban tiltsák meg az óriásplakátok és más nagyméretű reklámeszközök elhelyezését.