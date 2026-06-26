Újabb miniszterelnökjelöltet fordított elő a román forgószínpad – a magyarok is támogatják, de úgy néz ki, ez se lesz elég

Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselő támogatásáról döntött pénteken hivatalosan is a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ. Az új miniszterelnök-jelölt kiválasztása hamarosan a román pártok körmére éghet, hiszen Nicușor Dan államfő igen szoros határidőt szabott a politikai válság lezárására – írja az Advearul.

Egyetértés körvonalazódik az új román miniszterelnök-jelölt személye kapcsán. / Fotó: Hans Lucas via AFP

Mureșan lehet Románia következő miniszterelnöke

A román pártvezetők pénteken ismét egyeztettek a Cotroceni-palotában és a Vila Lac rezidencián, majd bejelentették, hogy közös javaslatként Siegfried Mureșant ajánlják Románia következő miniszterelnökének. A három politikai erő szerint olyan kormányra van szükség, amely képes kezelni az ország előtt álló legsürgetőbb feladatokat, köztük

a helyreállítási alap végrehajtását,

a költségvetési egyensúly helyreállítását,

az OECD-csatlakozás előkészítését

és a reformok folytatását.

A PNL országos politikai bizottsága egyhangúlag megszavazta Mureșan jelölését, melynek kapcsán Ilie Bolojan pártelnök úgy fogalmazott, hogy az EP-képviselő elkötelezett az európai értékek mellett, ezért alkalmas arra, hogy a következő időszakban vezesse az országot.

Az USR vezetése szintén jóváhagyta a jelölést, ám Dominic Fritz pártelnök inkább ismét a Szociáldemokrata Pártot (PSD) bírálta élesen, mert szerinte komoly felelősség terheli őket a kormányválság kialakulásáért. Romániának teljes jogkörrel rendelkező kormányra van szüksége, ezért Mureșan személye esélyt teremthet a patthelyzet feloldására – jegyezte meg a pártelnök.

Az RMDSZ szerint közel két hónapnyi politikai bizonytalanság után végre körvonalazódik egy működőképes megoldás. Kelemen Hunor ezzel összefüggésben azt hangsúlyozta, hogy gyors kompromisszumra van szükség, mert az ország működőképességét nem lehet tovább veszélyeztetni.

Siegfried Mureșan megköszönte a három párt bizalmát, ugyanakkor a kormányalakítás koránt sem tekinthető lefutott meccsnek. A legvalószínűbb forgatókönyv egy nyugatbarát kisebbségi kabinet felállítása, de továbbra sincs egyetértés abban, hogy ezt a jobboldali pártok vagy a PSD köré kellene szervezni.