Az ANY Biztonsági Nyomda elnöke, Erdős Ákos bejelentette, hogy a tulajdonában lévő Fortunarum Kft. március 28-án a Budapesti Értéktőzsdén 14 869 darab ANY részvényt vásárolt 1665,5 forintos átlagáron. A tranzakciót követően Erdős Ákos (az EG Capital LLC-n és a Fortunarum Kft-n keresztül) összesen 2 260 122 darab ANY részvényt birtokol.