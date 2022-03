A záhonyi vasútállomáson a Híd Kárpátaljáért összefogásban is résztvevő Magyar Református Szeretetszolgálat két ponton is várja a Magyarországra érkező menekülteket, akiknek a szeretetszolgálat munkatársai és önkéntesek is segítenek - állt Szentkirályi Alexandra Facebook-bejegyzésében. A kormányszóvő maga is osztott ajándékokat.

Továbbra sok ukrajnai menekült érkezik vonattal Magyarországba, ezért fontos, hogy a MÁV a szolidaritási jegy révén ingyenes utazási lehetőséget biztosít számukra, amelyből idáig 156 628 darabot váltottak meg. A Budapestre érkezők a BOK csarnokban kialakított humanitárius tranzitponton kérhetnek további segítséget, információkat.