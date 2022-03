A jelenlegi háborús helyzet informatikai szektorra gyakorolt hatását vizsgálta a Sophos szoftver- és hardvergyártó cég. Ennek eredményeiről Chester Wisniewski, a Sophos vezető biztonsági szakértője számolt be.

Az informatikai csapatoknak és szolgáltatóknak aszerint kell rangsorolni a tevékenységeiket, hogy azok mennyire sebezhetőek

– mondta Wisniewski. Az Ukrajnában adatokat tároló vállalkozásoknak fel kell készülniük arra, hogy könnyen elveszíthetik a kommunikációt a szervereikkel, és ezzel egy időben meg kell erősíteniük a biztonsági intézkedéseket arra az esetre, ha támadás érné az ukrán infrastruktúrát.

Kiemelte, hogy a balti és a balkáni berendezések nagyobb kitettségnek vannak kitéve, főleg, ha kapcsolatban állnak Ukrajnával.

Fotó: Mark Rademaker / Shutterstock

Minden hálózati eszköznek javítva és naprakésznek kell lennie, és ha lehetséges, javasolt a többtényezős hitelesítés használata

– mondta Wisniewski. Ezután arra érdemes összpontosítani, hogy a szerverek is naprakészek legyenek, legyen telepítve és engedélyezve egy biztonsági konstrukció. Végül, meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy a végpontok is hatékonyan védve legyenek és a munkatársak figyelmét is szükséges felhívni arra, hogy legyenek különösen óvatosak a makrókat tartalmazó Office-dokumentumokkal – tette hozzá.

Elég sok DDoS (túlterheléses) támadást is észlelt a Sophos hardvergyártó cég, így azt javasolják, hogy azok, akiknél kiemelten fontos szerepet tölt be a weboldal, érdemes beruházniuk egy DDoS védelmi szoftverbe.