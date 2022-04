A Mercedes-Benz kísérleti stádiumban álló elektromos autója, a Vision EQXX a svábországi Sindelfingenből indulva, a svájci Alpokon át megérkezett a dél-franciaországi Cassisba – jelentette be a vállalat Stuttgartban.

Fotó: mercedes-benz.com

Markus Schäfer – a cég igazgatóságának fejlesztésért és a beszerzésért felelős tagja – szerint az autó egyes alkatrészei és műszaki paraméterei két-három éven belül megjelenhetnek a sorozatgyártásban is. A cég szerint a Mercedes jelenlegi elektromos szedánjának, az EQS-nek 780 kilométer a hatótávolsága.

Schäfer hozzátette, hogy az EQXX átlagosan 8,7 kilowattórát (kWh) fogyasztott 100 kilométerenként.

Fotó: mercedes-benz.com

Schäfer kitért általánosságban a félvezetőhiány kérdésére is. „Ami a félvezetőket illeti, a helyzet továbbra is feszült, idén is gyengén muzsikál eddig az ellátási lánc” – mondta.