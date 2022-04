Az amerikai infláció üteme egyelőre nem mutatja a mérséklődés jeleit – áll az Egyesült Államokban a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve szerdán bemutatott Bézs Könyvében. A fogyasztói áremelkedést főként az energia, a fémek és a mezőgazdasági nyersanyagok drágulása hajtotta az ukrajnai orosz inváziót és a koronavírus-járvány kínai fellángolását követően, amelyek tovább súlyosbították az ellátási lánc zavarait.

Fotó: Shutterstock

Az inflációs nyomás erős maradt a legutóbbi jelentés óta, a cégek továbbra is áthárítják gyorsan emelkedő költségeiket a fogyasztókra

– írja továbbá a Bézs Könyv, amelyet a Fed 12 területi bankja állított össze, április 11-i lezárással.

A száguldó inflációs háttér mellett a gazdasági aktivitás ugyanakkor "mérsékelt ütemben, de tovább bővült február közepe óta" – tette hozzá a jelentés.

A cégek ugyanis át tudták hárítani emelkedő költségeiket a fogyasztókra, akik nagyobbra nyitották pénztárcáikat, mivel a járvány országszerte visszahúzódott. Emellett a jelentés kiemelte a feszes munkaerőpiaci helyzetet is, amely szintén gyorsította az inflációt.

Mint ismert, a múlt héten közölte a Fed, hogy az amerikai infláció az utolsó 12 hónapban 8,5 százalékkal, azaz 1981 óta a legsebesebb ütemben emelkedett.

A cégek arról számoltak be, hogy az inflációs nyomás magasabb bérekhez is vezetett, ám az emelkedő keresetek nem igazán segítenek az üres állások betöltésében. Egyes helyeken ellenben arról számoltak be, hogy a bérek növekedési üteme lassulni kezdett

– derült ki a jelentésből.

Elemzők attól tartanak, hogy a bérnyomás folyamatos növekedése akár hosszú ideig is a Fed 2 százalékos célja felett tarthatja az inflációt, és így arra kényszeríti a központi bankot, hogy még inkább héjává váljon, vagyis a tervezettnél is intenzívebben szigorítsa az amerikai monetáris politikát.

A Deutsche Bank szerint a jelentés egy 50 bázispontos kamatemelésre készíti fel a piacot.