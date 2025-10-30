Deviza
Kiderült, mennyit lehet keresni az ünnepek időszakában alkalmi munkákkal - meglepő számok láttak napvilágot

Az alkalmi munka iránt ugrásszerűen nő a kereslet, hiszen a Black Friday, a Mikulás-nap és a karácsonyi időszak rengeteg pluszfeladatot hoz a kereskedelemben, logisztikában és vendéglátásban. A diákok és nyugdíjasok számára ez egy jó lehetőség is lehet.
Andor Attila
2025.10.30, 13:46
Frissítve: 2025.10.30, 13:57

Az év végi bevásárlások, ünnepek az alkalmi munkavállalók számára is lehetőséget jelentenek. A jogszabály szerint óránként bruttó 1672 forintot lehet keresni, de ebben az időszakban akár elérheti a bruttó 2000 forintot is, vagy akár még többet a fizetés – írja a Sonline.

alkalmi munka
Nemcsak a vendéglátás, a logisztika is felszívja az alkalmi munkásokat az év végén / Fotó: Shutterstock

Az a tapasztalatunk, hogy 

az eseti, szezonális, beugró munkák díjazása mindig 10-20 százalékkal magasabb, mint a fix állandó munkáké.

A szövetkezeti foglalkoztatásban – így a diák- és nyugdíjasmunkáink esetében is – az órabér jelenti az elszámolás alapját. Mivel a szezonális alkalmi munka gyakran határozott időhöz kötött (például 3-4 napos vagy pár hetes), és a diák- vagy nyugdíjasszövetkezetek mindig feltüntetik az órabéreket az álláshirdetésekben, a dolgozó fiatal vagy nyugdíjas sok esetben előre tudja, hogy milyen fizetésre számíthat – mondta Göbl Róbert a Mind-Diák Szövetkezet vezetője.

Intenzíven keresnek

A kereskedelem, turizmus és logisztika területén 

a „karácsonyi hajrá” miatt a bevásárlóközpontok, üzletek, webshopok és vendéglátóhelyek intenzíven keresik a munkaerőt.

A leggyakoribb pozíciók közé tartoznak az árufeltöltő, pénztáros, áru-összekészítési feladatok, de különleges munkakörök is akadnak, például ajándékcsomagolás, fenyőfa-árusítás vagy rendezvényeken, bevásárlóközpontokban végzett hoszteszfeladatok.

Az egyes szektorok résztvevői, nagy multiüzletláncok kezdenek tudatosan felkészülni a munkaerő biztosítására az ünnepi időszakban. A tendencia azt mutatja, hogy kezd kitolódni az alkalmi munkaerő keresése már az őszi hónapokra is. A rövid távú, szezonális munkák előnye, hogy a diákok a téli szünidő idején könnyen tudnak beosztani több szabadidőt, míg a nyugdíjasoknak a rugalmas munkavégzés biztosítja, hogy a karácsonyi időszakban kiegészítő jövedelemhez jussanak. 

Béremelés jön 

Újabb béremelést jelentett be Navracsics Tibor – január elsejétől újabb 15 százalékkal emelik a kormányhivatali dolgozók bérét. Navracsics Tibor felhívta a figyelmet az egymillió forintos lakhatási támogatásra is. A kormány döntött arról, hogy a szeptember elsejei emelés után január elsejétől újabb 15 százalékkal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét – jelentette be szerdán Facebook-oldalán Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
