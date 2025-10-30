Deviza
Minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül az OpenAI, az ezermilliárd dolláros értékeltség sem kizárt

Elhárultak az akadályok a tőzsdei bevezetés elől, így a startup több tízmilliárd dollárt hajthat fel a nyilvános piacokon is. Az OpenAI IPO-ja minden idők legnagyobb bevezetése lehet.
K. B. G.
2025.10.30, 13:01
Frissítve: 2025.10.30, 13:13

Ahogy sikerült levetkőznie nonprofit státuszát, máris tőzsdére készül az OpenAI, mely akár ezermilliárd dollárra is értékelheti a ChatGPT fejlesztőjét. A tőzsdei bevezetéshez (IPO) szükséges iratokat Sam Altman cége már a jövő év második felében benyújthatja az értékpapír-felügyelet felé, így a vállalat a nyilvános tőkepiacokról is vonhat be pénzt elképesztő méretű költségei finanszírozására.

Illustrations Of The Sora 2 Model And The Sora App By OpenAI
Fotó: NurPhoto via AFP

Hamarabb jöhet az OpenAI listázása, mint gondolnánk

Az egyelőre nem végleges tervek szerint a valaha volt legnagyobb IPO során a mesterségesintelligencia-cég legalább 60 milliárd dollárt, de lehet, hogy még többet vonhat be, amire a vállalatnak szüksége is lesz az egyre nagyobb veszteségek és a brutális költekezési tervek finanszírozása céljából. Az OpenAI pénzügyi igazgatója, Sarah Friar a Reuters információi szerint a cég partnereinek arról beszélt, hogy 

2027-es listázásra készülnek, de egyes tanácsadók szerint ez akár még ennél is hamarabb, már 2026 végén is bekövetkezhet. 

A 60 milliárd dolláros tőkebevonási cél kétségkívül merész, hiszen az több mint kétszer akkora, mint az eddigi csúcstartó Aramco által felhajtott 25,6 milliárd dollár 2019-ből. Ugyanakkor még ez az összeg is eltörpül az OpenAI által a következő évekre vállalt több mint ezermilliárd dolláros kötelezettségek mellett.

A tőzsdei bevezetést segítheti az is, hogy a társaság megállapodott a Microsofttal a cégforma átalakításáról, mely fontos mérföldkő az eredetileg az egész emberiség üdvét célul tűző nonprofitként indult OpenAI életében. A nyilvános jegyzés hatékonyabb tőkestruktúra kialakítását teszi lehetővé, megkönnyíti a dolgozók részvénycsomaggal történő jutalmazását és ösztönzését, de segíti a részvénycserén alapuló felvásárlások végrehajtását is.

A mesterséges intelligencia fejlesztése óriási összegbe kerül, amit nonprofitként nem lehetséges összeszedni

A vállalat azért kényszerült megváltoztatni működési modelljét, mert kiderült, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése a vártnál jóval nagyobb, a cégvezető Sam Altman szerint akár több ezermilliárd dollárt is elérő beruházásokat igényel. Bár a technológiában rejlő ígéret miatt ezt sokan hajlandók finanszírozni, ehhez a befektetőknek szükségük van a hagyományos vállalati formára. 

A cégbe 13 milliárd dollárt pumpáló Microsoft sem járt rosszul az átalakulással, hiszen a legutóbb 500 milliárd dollárra értékelt vállalat 27 százalékát kapja meg, ráadásul annak szellemi tulajdonát is használhatja 2032-ig.

Bár az OpenAI évesített bevételei hamarosan elérhetik a húszmilliárd dollárt, a cég továbbra is veszteséges, amin a reklámok megjelenítésével és a felnőtt-tartalmak engedélyezésével kíván a startup tenni, valamint egy böngészőt is a piacra dobott. A tőzsdei bevezetés azért is lehet logikus döntés a mesterségesintelligencia-startup részéről, mert az OpenAI bejelentései már most is óriási változásokat okoznak a cég partnereinél, általában kilőve azok árfolyamát.

Az OpenAI már ma is mozgatja a tőzsdéket

Kedden Altman is beszélt a tőzsdei bevezetés lehetőségéről, ahol elmondta, hogy ő is ezt látja a cég előtt álló legvalószínűbb útnak, figyelembe véve a vállalat tőkeigényét.

Egy esetleges sikeres tőzsdei bevezetés a cég befektetőit, mint a Softbank vagy a Thrive Capital is igazolná, miközben az OpenAI a nyilvános piacokon is meglovagolhatná a mesterséges intelligenciát övező lelkesedést, mely az Nvidiát 5 ezer milliárd dolláros piaci kapitalizáció fölé röpítette. A két vállalat között ugyanakkor nagy különbség, hogy az Nvidia már most is óriási nyereséget termel, míg az OpenAI esetében a bevétel növekedésével párhuzamosan nőnek a költségek és a veszteség is. Ugyanakkor az idei év mesterséges intelligenciához köthető bevezetései a Figma vagy a Coreweave részéről óriási sikerrel és az árfolyam szárnyalásával jártak.

