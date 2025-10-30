Deviza
Lerántották a leplet: ez a siker kulcsa a hazai vállalatok számára – visszafelé sülhet el a gyors növekedés

Az Equilor Corporate Advisory kutatása szerint a legnagyobb nyereséget azok a cégek érik el, amelyek tudatosan fejlesztik értékesítési, HR- és operációs folyamataikat. A hazai vállalatok sikere a jövőben nem a gyors növekedéstől, hanem a hatékony működéstől függ.
VG
2025.10.30, 12:22
Frissítve: 2025.10.30, 12:47

A hazai vállalatok növekedési esélyei az extenzív modell helyett a működési hatékonyságon múlnak, az Equilor Corporate Advisory kutatása szerint pedig a következő évek nyertesei azok lesznek, akik tudatosan mérik és fejlesztik a vállalati folyamatokat, különösen az értékesítés és a HR területein.

A,Lone,Male,Warehouse,Worker,,Seen,From,Behind,,Walks,Down hazai vállalatok
Az Equilor Corporate Advisory szerint a hazai vállalatok sikere a jövőben nem a gyors növekedéstől, hanem a hatékony működéstől függ / Fotó: BigBlues / Shutterstock (képünk illusztráció)

Az európai, így a magyar gazdaság növekedési kilátásai mérséklődtek, a strukturális problémák pedig középtávon lassítják a kilábalást. 

Ebben a környezetben a hazai cégek számára az extenzív, volumenalapú növekedés kevésbé hoz eredményt: a jövő sikere a működés minőségén múlik. 

Az Equilor Corporate Advisory felmérése 50 hazai közép- és nagyvállalatot vizsgált, hogy feltárja, mely területeken akad el a hatékonyság, és milyen fejlesztések hozhatják a legnagyobb előnyt.

A kutatás hat fő funkcionális területre fókuszált: értékesítés, HR, operáció, IT, pénzügy, valamint beruházások és stratégiai folyamatok.

Vakfoltok nehezítik a hazai vállalatok növekedését

A felmérésből kiderült, hogy az értékesítés és az emberi erőforrások jelentik a legnagyobb kihívást. Bár a cégek jól ismerik ügyfeleiket, a marketing-, CRM- és ösztönző rendszerek gyakran nem működnek kellő hatékonysággal. Az új ügyfél-akvizíciót hátráltatja a stratégiai tervezés hiánya, a motivációs problémák és az elavult technológia, ami alacsonyabb teljesítményt és mérhetetlen eredményeket gerjeszt.

A HR területén az adminisztráció alacsony szintű automatizáltsága és a KPI-alapú értékelés hiánya okozza a legnagyobb gondot. Bár a munkavállalói elégedettségre és képzésre figyelnek, a vezetők nem kapnak valós idejű visszajelzést, így a motiváció nem épül rendszerszinten. 

Az automatizáció hiánya, a manuális folyamatok és az infrastruktúra hiányosságai az operációs területen is visszafogják a hatékonyságot.

A beruházások és projektkivitelezés terén a tervezés szintje kiemelkedő (82 százalék), de a kivitelezésnél már csak 67 százalékos felkészültséget mértek, elsősorban az idő- és költségigény alábecslése, valamint a humán kapacitáskorlátok miatt. Az ERP-rendszerek bevezetése sem pusztán IT-kérdés: ha a folyamatok nincsenek szabványosítva, az erőforrásokat alábecsülik, a képzés hiányos, a menedzsment elköteleződése pedig gyenge, a rendszer nem hozza a várt előnyöket.

A pénzügyi terület ugyan a legjobb eredményt érte el (4,1 pont), de a cégek többsége nem használ egységes KPI-alapú kontrollingrendszert, így az adatok nem válnak döntéstámogató eszközzé. A tőkepiaci finanszírozás ismerete alacsony (2,9–3,2 pont), ami a növekedési lehetőségek szűküléséhez vezethet.

Svoób Ágnes, az Equilor Corporate Advisory vezérigazgatója szerint a következő években nem a növekedés üteme, hanem a működés minősége határozza meg a sikerességet. 

A tudatosan mért, finomhangolt folyamatok hosszú távon stabil és versenyképes működést biztosítanak. Nem feltétlenül kell radikális átalakítás: már az is jelentős előrelépés, ha a vállalat látja, hol szivárog el az idő, az adat vagy az érték. A fejlesztések valódi értéke nem a költségcsökkentésben, hanem a tudatos értékteremtésben rejlik.

