Bizakodva várja az EKB üzeneteit a forint, hamarosan minden szem az euróra szegeződik
Kissé javítani tudott a forint csütörtök délig a főbb devizákkal szemben, de a hazai fizetőeszköz továbbra is viszonylag szűk sávban mozog. A befektetők a visszafogott harmadik negyedéves GDP-adatokat, a kormányinfón bejelentett árstop-meghosszabbítást emésztik, és az EKB kora délutáni kamatdöntő ülésére várnak.
Az euró jegyzése a reggeli 388,9-es szintről 388,4 forintig húzódott vissza délig, ami 0,1 százalékos forinterőt jelez. A dollárhoz képest ugyancsak 0,1 százalékkal erősödött a kurzus, a keresztárfolyam 334,7 forintnál jár.
A régiós fizetőeszközökhöz mérten felemás teljesítményt nyújt a forint. A lengyel zloty 0,1 százalékkal olcsóbb, a cseh korona viszont minimálisan drágult a délelőtt folyamán.
Az Erste kommentárja szerint a február végéig meghosszabbított árrésstop eredményeként rég látott alacsony inflációs számokat láthatunk január-február tájékán. A harmadik negyedévben stagnált a gazdaság az előző negyedévhez képest, ami azt eredményezi, hogy a jelenlegi, idei évre vonatkozó, 0,5 százalékos növekedési előrejelzését néhány tizedponttal lefelé fogja módosítani az osztrák bankház.
Kontinensünkön ma az EKB októberi kamatdöntő ülése kerül majd fókuszba. Az Erste szerint nincs kilátás változtatásra, ezzel együtt a kommunikáció terén mindenképp hordozhat fontos adalékot az esemény.
A pesti tőzsde reggel még emelkedéssel próbálkozott, a tegnapi csúcsdöntés után azonban egyelőre nincs erő a BUX indexben. A vezető hazai részvénykosár 0,1 százalékkal került lejjebb, 107 ezer pontig.
A blue chip papírok közül csak a Richter tudott drágulni, 0,3 százalékkal. Az OTP kurzusa 0,2 százalékot ereszkedett, a Mol papírjai 0,5 százalékkal esnek, a Magyar Telekom pedig 0,8 százalékkal került lejjebb.