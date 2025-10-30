Bizakodva várja az EKB üzeneteit a forint, hamarosan minden szem az euróra szegeződik

Kissé javítani tudott a forint csütörtök délig a főbb devizákkal szemben, de a hazai fizetőeszköz továbbra is viszonylag szűk sávban mozog. A befektetők a visszafogott harmadik negyedéves GDP-adatokat, a kormányinfón bejelentett árstop-meghosszabbítást emésztik, és az EKB kora délutáni kamatdöntő ülésére várnak.

Javítani tudott délelőtt a forint az euróval szemben / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése a reggeli 388,9-es szintről 388,4 forintig húzódott vissza délig, ami 0,1 százalékos forinterőt jelez. A dollárhoz képest ugyancsak 0,1 százalékkal erősödött a kurzus, a keresztárfolyam 334,7 forintnál jár.

A régiós fizetőeszközökhöz mérten felemás teljesítményt nyújt a forint. A lengyel zloty 0,1 százalékkal olcsóbb, a cseh korona viszont minimálisan drágult a délelőtt folyamán.

Az Erste kommentárja szerint a február végéig meghosszabbított árrésstop eredményeként rég látott alacsony inflációs számokat láthatunk január-február tájékán. A harmadik negyedévben stagnált a gazdaság az előző negyedévhez képest, ami azt eredményezi, hogy a jelenlegi, idei évre vonatkozó, 0,5 százalékos növekedési előrejelzését néhány tizedponttal lefelé fogja módosítani az osztrák bankház.