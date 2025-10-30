Deviza
EUR/HUF388.65 -0.04% USD/HUF335.23 +0.07% GBP/HUF441.5 -0.13% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF91.58 -0.07% RON/HUF76.43 -0.03% CZK/HUF15.96 +0.03% EUR/HUF388.65 -0.04% USD/HUF335.23 +0.07% GBP/HUF441.5 -0.13% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF91.58 -0.07% RON/HUF76.43 -0.03% CZK/HUF15.96 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,084.41 -0.05% MTELEKOM1,788 -0.67% MOL3,000 -0.47% OTP31,750 +0.16% RICHTER10,410 +0.1% OPUS557 +0.9% ANY7,200 +0.28% AUTOWALLIS155 -1.29% WABERERS5,560 +5.4% BUMIX9,948.62 -0.18% CETOP3,669.28 +0.16% CETOP NTR2,297.11 +0.14% BUX107,084.41 -0.05% MTELEKOM1,788 -0.67% MOL3,000 -0.47% OTP31,750 +0.16% RICHTER10,410 +0.1% OPUS557 +0.9% ANY7,200 +0.28% AUTOWALLIS155 -1.29% WABERERS5,560 +5.4% BUMIX9,948.62 -0.18% CETOP3,669.28 +0.16% CETOP NTR2,297.11 +0.14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
német autógyártók
csiphiány
Volkswagen

Rácáfolt a várakozásokra a Volkswagen, a Nexperia-ügy miatt azonban borotvaélen táncol a termelés

A vártnál jobbak lettek a német autógyártó harmadik negyedéves eredményei. A Nexperia-ügy miatt azonban a Volkswagen szóvivője csak a jövő hétre tudta megerősíteni, hogy a folyamatos termelés biztosított.
Murányi Ernő
2025.10.30, 12:05
Frissítve: 2025.10.30, 12:18

Az iparág kedvezőtlen helyzete és a Porsche stratégiaváltását terhelő magas költségek, illetve a szintén abból eredő goodwill-leírás dacára a Volkswagen (VW) a harmadik negyedévben jobban teljesített, mint ahogy azt az elemzők várták – derül ki a német autógyártó csütörtök reggel publikált gyorsjelentéséből.

Volkswagen
Volkswagen: veszélyben a termelés? / Fotó: AFP

Egész jól teljesített a Volkswagen

A vállalat értékesítései az előző év azonos időszakához mérten 2,3 százalékkal, 80,305 milliárd euróra nőttek, miközben a piaci előrejelzések átlaga mindössze 76,75 milliárd euró volt. Az üzemi eredmény ugyan a tavalyi 2,8 milliárd eurós pluszból, 1,3 milliárd eurós veszteségbe fordult, az üzemi árrés mínusz 1,6 százalékra esett, ám az elemzői konszenzus mínusz 2,2 százalékra lőtte be a negatív marzsot.

A  VW ráadásul megerősítette, hogy a bevételei idén az egész évet tekintve a tavalyi szinten maradnak, az üzemieredmény-ráta pedig plusz 2 és 3 százalék közé várható. 

A Volkswagen befektetői enyhén megkönnyebbültek, mivel a csoporthoz tartozó Porsche múlt héten közzétett gyorsjelentését követően, amely szerint a stratégiaváltás a csoport eredményeit 5,1 milliárd euróval terheli meg, valamint az amerikai vámtarifák emelésének ismeretében már senki sem számított diadalmenetre. 

A részvények kora reggel nagyjából 1,7 százalékkal emelkedtek, később, a délelőtt folyamán azonban az árfolyamnyereség nagy része elillant, sőt 1,7 százalékkal, 90,5 euró alá gyengültek.

A JPM elemzője is meglepődött

Az első kilenc hónapot tekintve továbbra is vegyes képet látunk. Egyrészt a belső égésű motoros és elektromos járműveink piaci sikere tagadhatatlan. A termékoffenzíva kifizetődik. Európában minden negyedik elektromos autót a Volkswagen csoport adja el, amellett továbbra is jól haladunk a szerkezetátalakításban

– jegyezte meg Arno Antlitz, a Volkswagen pénzügyi igazgatója.

Másrészt az eredmény lényegesen gyengébb, mint az előző évben, ami részben az alacsonyabb árrésű elektromos járművek felfutásának következménye. Ezen felül 7,5 milliárd euró extra teher nyomta a konszernt, elsősorban a megemelt amerikai vámok, a Porsche stratégiájának 180 fokos fordulata, továbbá goodwilljének ezzel összefüggő leírása miatt. 

E terheket figyelembe véve az üzemi árrése 5,4 százalék lett volna, ami a jelenlegi gazdasági környezetben tisztességes eredmény 

– fűzte hozzá.

„A megemelt amerikai vámok és az ebből eredő negatív volumenhatások évente akár ötmilliárd eurós terhet is jelenthetnek a csoport számára, ráadásul még határozatlan ideig. Ezért a már elfogadott programjainkat következetesen végre kell hajtanunk, és új megközelítéseket is kell kidolgoznunk. Ebben pedig nagy hangsúlyt kap majd, hogy célzottan állítsuk be a gyártási volument, és a vállalaton belüli szinergiákat is még jobban kiaknázzuk.”

 

A Porsche stratégiaváltása miatti kényszerű leírások nélkül az árrés tulajdonképpen kifejezetten erősen alakult volna 

– dicsérte a VW teljesítményét Jose Asumendi, a JPMorgan szektorelemzője. Emellett kiemelte a magas nettó likviditást és az erős nettó készpénzforgalmat is. 

A Volkswagen csipellátása a jövő héten még biztosított

A Volkswagen szóvivője közben kitért az utóbbi időben nagy port felvert Nexperia-ügyre is, amelynek következtében egy korábbi közlemény szerint a VW két németországi gyárában is leállítják a Golfok és Tiguanok gyártását. Erre mindenesetre még nem a jövő héten kerül sor, hiszen – mint kiemelték – a fenyegető csiphiány ellenére a jövő héten nem lesz termelésleállás. 

A Nexperia holland csipgyártó szállítási nehézségei eddig nem befolyásolták a Volkswagen-konszern német üzemeiben folyó termelést, és a dolgok jelen állása szerint a termelés a következő héten is minden németországi telephelyen biztosított, és ez érvényes 

  • az Audira, 
  • a Porschére, 
  • valamint a VW csoport haszonjárműveket gyártó leányvállalataira is 

– közölte a szóvivő a megnyugtató hírt egy megkeresésre válaszolva.

Hozzátette azonban, hogy azt viszont egyelőre nem tudják, hogy azután mi történik.

A dinamikusan változó helyzet fényében a Volkswagen-konszern termelési hálózatára rövid távon gyakorolt hatások továbbra sem zárhatók ki teljesen

– fogalmazott a szóvivő.

Megkezdték az alternatív beszállítók felkutatását

A Volkswagen-konszern továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn beszállítóival, és továbbra is vizsgálja az alternatív beszerzési lehetőségeket, hogy minimalizálja az esetleges hatásokat az ellátási láncára

– hangsúlyozta a szóvivő. 

Mint ismert, a Nexperiánál beszállítási problémák léptek fel, miután a holland kormány átvette az ellenőrzést a kínai anyavállalat irányítása alatt álló cég felett. Ezt követően Kína leállította a Nexperia-termékek, például az autóipari csipek exportját. 

Német lapvélemények szerint a háttérben az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi vita áll. 

A Nexperia egyébként nem közvetlen beszállítója a Volkswagen-konszernnek, ám a Volkswagen beszállítói a cég csipjeit beépítik a Volswagennek szánt járműalkatrészekbe is.

A Volkswagen részvényárfolyama év eleje óta egyébként 5,6 százalékkal emelkedett, az elemzők többsége vételre ajánlja a papírt. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu