Oroszország nemkívánatos személynek nyilvánította a moszkvai bolgár nagykövetség több munkatársát – közölte hétfőn az orosz külügyminisztérium.

Atanasz Krisztint, Bulgária nagykövetét hétfőn behívták az orosz külügyminisztériumba, ahol átnyújtották neki a minisztérium jegyzékét. A dokumentumban

a tárca nemkívánatos személynek nyilvánította a moszkvai bolgár nagykövetség több munkatársát; számukat a tájékoztatásban nem nevezték meg.

Az orosz külügyminisztérium épülete Moszkvában 2022. április 5-én.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Az orosz diplomáciai tárca rámutatott arra, hogy az intézkedés válasz volt Bulgáriának arra az indokolatlan márciusi döntésére, amellyel a szófiai orosz nagykövetség tíz diplomatáját távozásra kényszerítették.

Két bolgár diplomatát már április 8-án kiutasítottak Oroszországból, megtorlásként azért, mert Bulgária márciusban 12 orosz diplomatát, áprilisban pedig még egyet nyilvánított nemkívánatosnak. Az indoklás szerint az érintettek a diplomáciai státuszukkal összeférhetetlen tevékenységet folytattak. Emellett Bulgária visszahívta nagykövetét Moszkvából konzultációra, a szófiai orosz misszióvezető "nem diplomatikus, éles és durva" megjegyzései miatt.

Olaszország és Spanyolország is újranyitja kijevi nagykövetségét

Hétfőtől újra Kijevben működik Olaszország ukrajnai nagykövetsége, amelyet biztonsági okokból márciusban a nyugat-ukrajnai Lvivbe helyeztek át.

Más országok példáját követve március elején Olaszország is bezárta kijevi nagykövetségét. Luigi Di Maio olasz külügyminiszter pénteken jelentette be, hogy az olasz nagykövet, Pier Francesco Zazo már vissza is tért, és a diplomáciai képviselet hétfőn megkezdi kijevi működését.

A diplomáciai képviselet munkája egyelőre a vállalatoknak és az olasz állampolgároknak nyújtott segítségre, sürgős utazási engedélyek kiadására szorítkozik,

a vízumkérelmek feldolgozása szünetel.

A következő napokban újra megnyitja kijevi nagykövetségét Spanyolország is, jeleként annak, hogy a spanyol kormány és a spanyol társadalom elkötelezett az ukrán nép mellett – közölte hétfőn Pedro Sánchez spanyol kormányfő az Antena3 tévécsatornán.

Már több európai ország, köztük Franciaország is jelezte, hogy rövidesen újra megnyitja kijevi nagykövetségét. A francia nagykövetség már pénteken újranyitott Kijevben – erősítette meg Étienne de Poncins nagykövet hétfőn. Újranyílt a kijevi török nagykövetség is, amely a román határ közelébe költözött a háború kitörése után.