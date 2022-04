Egy phenjani luxusingatlannal ajándékozta meg Kim Dzsongun észak-koreai vezető a kommunista állam legismertebb tévébemondóját – írta meg az MTI a KCNA észak-koreai állami hírügynökség jelentésére hivatkozva.

Ri Cshunhi több mint ötven éve van a képernyőn, pályafutása során ő jelentette be először Kim Dzsongun apjának és nagyapjának, Kim Dzsongilnek és Kim Ir Szennek a halálát. A hölgyet külföldön az észak-koreai propagandagépezet arcának is tartják. Ő szokott először jelentést adni az ország nukleáris fejlesztéseiről és rakétakilövéseiről is.

A tájékoztatás szerint Ri Cshunhi a párt iránti hűsége miatt kapta a nagy értékű ajándékot. Kim Dzsongun nemzeti kincsnek nevezte a híradóst, és arra kérte, hogy legyen továbbra is a Koreai Munkáspárt hangja.