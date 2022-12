Shavkat Mirziyoyev üzbég köztársasági elnök jelenlétében írta alá Csányi Sándor OTP-elnök és Jamshid Khodjaev üzbég miniszterelnök-helyettes, befektetési és külkereskedelmi miniszter az Ipoteka Bank megvásárlásáról szóló szerződést – hívta fel a Világgazdaság figyelmét az OTP Bank.

Shavkat Mirziyoyev üzbég elnök (középen) személyesen felügyelte a bankvásárlásról szóló szerződés aláírását. Fotó: OTP

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a héten újabb piacra lépett be hivatalosan is az OTP Bank, amely hétfőn jelentette be az ötödik legnagyobb üzbég hitelező, az Ipoteka Bank megvásárlását. Az üzbég bankszektorban – mérlegfőösszege alapján – 8,5 százalékos részesedéssel és mintegy 1,6 millió lakossági ügyféllel rendelkező pénzintézetet az Üzbég Köztársaság Pénzügyminisztériumától veszi át a vezető magyar hitelintézet.

A részvénycsomag 75 százalékát most, a fennmaradó 25 százalékot pedig három évvel az első tranzakció pénzügyi zárása után szerzi meg a magyar bank.