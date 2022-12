Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy adásvételi szerződést írt alá az Ipoteka Bank többségi tulajdonrésze, valamint annak tulajdonában álló leányvállalatainak

megvásárlására az Üzbég Köztársaság Pénzügyminisztériumával és Beruházási és Külkereskedelmi Minisztériumával – közölte a Budapesti Értéktőzsde weboldalán a magyar pénzintézet hétfő reggel.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A közlemény szerint az OTP Bank az Üzbég Köztársaság Pénzügyminisztériuma tulajdonában lévő részvények 100 százalékát (közel 97 százalékos teljes részesedés) két lépésben vásárolja meg: a részvények 75 százalékát most, a fennmaradó 25 százalékot pedig három évvel az első tranzakció pénzügyi zárása után.

Az Ipoteka Bank Üzbegisztán ötödik legnagyobb bankja, 2022. október 1-jén mérlegfőösszege alapján piaci részesedése 8,5 százalék,több mint 1,6 millió lakossági ügyféllel és jelentős vállalati ügyfélkörrel. Az első tranzakció pénzügyi zárására várhatóan 2023 első félévében kerülhet sor a szükséges felügyeleti engedélyek megszerzésének függvényében.

Az OTP Bank már 2020 vége óta tárgyalásokat folytatott az üzbég kormánnyal az üzbég bankrendszer privatizációjában való részvétel lehetőségeiről. A tárgyalások eredményeként a felek tavaly ősszel írták alá az Ipoteka Bank értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot, ma pedig a tranzakció feltételeit rögzítő adás-vételi szerződés aláírására is sor került.

A dokumentumot az OTP Bank részéről Csányi Sándor elnök-vezérigazgató és Wolf László vezérigazgató-helyettes, valamint az Üzbég Köztársaság Pénzügyminisztériuma képviseletében Timur Ishmetov pénzügyminiszter, illetve az Üzbég Köztársaság nevében Jamshid Khodjaev miniszterelnök-helyettes, befektetési és külkereskedelmi miniszter írta alá Taskentben.

Ezen felül az OTP Bank és az International Financial Corporation (IFC) megállapodott arról, hogy a jövőben együttműködnek az Ipoteka Bankkal kapcsolatban. Az IFC több éve nyújt finanszírozási és átalakítási támogatást az Ipoteka Banknak, és megerősítette, hogy elkötelezett a támogatás további folytatása és az OTP Bankkal, mint új többségi tulajdonossal való együttműködés mellett.

„Nagy lehetőségnek tartjuk részvételünket az üzbég bankrendszer privatizációjában. Célunk, hogy hosszútávon az OTP Csoport az üzbég bankpiac meghatározó szereplője legyen. (...) Az üzbég tranzakcióval folytatjuk a bővülést egy 36 millió lakosú piacon” – nyilatkozta az aláírást követően Taskentben Csányi Sándor elnök-vezérigazgató.

„Az OTP Bankkal kötött adás-vételi szerződés aláírása teljes mértékben összhangban van Üzbegisztán stratégiai kezdeményezéseivel, amely alapján a vonatkozó elnöki rendeletnek megfelelően lépésről lépésre kerül sor a nagy állami bankok stratégiai befektetők általi privatizációjára. Egy olyan nagy külföldi bank, mint az OTP Bank érkezése a helyi piacra hozzájárul a verseny erősödéséhez, a vállalatirányítás színvonalának javulásához és a banki szolgáltatások minőségének javításához” – szögezte le az aláírást követően Timur Ishmetov, az Üzbég Köztársaság pénzügyminisztere.

Az OTP Csoport a kelet-közép-európai régió egyik vezető pénzügyi csoportja, amely kivételes növekedési eredményekkel, kiemelkedő nyereségességgel, valamint szilárd tőke- és likviditási pozícióval rendelkezik. A bankcsoport 11 országban közel 36 000 munkavállalóval kb. 16 millió ügyfélnek nyújt univerzális pénzügyi szolgáltatásokat.

A bankszektor legaktívabb konszolidátoraként a régióban, a Csoport a 2000-es évek eleje óta 23 bankot vásárolt meg és integrált sikeresen. Jelenleg a bank Magyarország mellett piacvezető pozíciót tölt be a bolgár, szerb és montenegrói piacokon is, és várhatóan – a tranzakció záráshoz szükséges versenyhatósági engedély megszerzése után – hamarosan Szlovéniában is. Az OTP Csoport székhelye Magyarországon található, diverzifikált és átlátható tulajdonosi struktúrával rendelkezik. A bankcsoportot 1995 óta jegyzik a Budapesti Értéktőzsdén.