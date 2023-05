Az amerikai PacWest regionális bank részvényei a csütörtöki tőzsdenyitás után egy félóra alatt 43 százalékkal, 3,7 dollár alá gyengültek, miután a Bloomberg arról írt, hogy az intézmény előtt milyen stratégiai lehetőségek nyílhatnak.

Ezek között szerepel a bank eladása is – jelentette a hírügynökség piaci pletykákra hivatkozva. A bank egy pénzügyi tanácsadót állítólag már meg is bízott, és fontolóra vette üzletágai külön cégbe szervezését és a tőkeemelést is – írja a hírügynökség.

A PacWest a hírek szerint nyitott az eladásra, de még nem indította meg a folyamatot. A teljes eladás nehéz lenne, mert nincs sok potenciális vevő. A PacWest képviselője nem kívánt nyilatkozni Bloombergnek.