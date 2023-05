Az első negyedévben 0,7 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP) Szerbiában. Legnagyobbrészt az ipar és a mezőgazdaság járult hozzá a vártnál kicsivel nagyobb, de összességében csekély gazdasági bővülésnek. Ezt Ana Brnabic kormányfő a gazdasági bővülést szolgáló intézkedések koordinálásával megbízott országos tanács hétfői ülésén jelentette be, amikor azt is elmondta, hogy várhatóan idén éves szinten 2,5 százalékos növekedést jegyezhet Szerbia. A miniszterelnök elmondása szerint az infláció lassul, az év végére várhatóan 8 százalék körüli lesz. Azon véleményének adott hangot, hogy a fenntartható gazdasági növekedés megőrzése érdekében további nagyberuházásokra van szükség. Ezek közül kiemelt fontosságúnak nevezte a nemzeti stadion megépítését. Az idegenforgalom fejlesztésére is hangsúlyt fektetnek majd – közölte.

Az államadósság némi növekedést mutatott az első negyedévben. Március végén Szerbia államadóssága 35,25 milliárd euró volt. Ez

GDP-arányosan 51 százalékot tesz ki.

Február végén az adósság 34,94 milliárd euró volt, amely a GDP 50,6 százalékának felel meg. 2022 végén az államadósság GDP-arányosan 55,1 százalékot ért el.