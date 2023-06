A Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatótanácsa csütörtökön tette közzé, hogy sikerrel zárult a Szerbiával kötött készenléti hitelmegállapodás első felülvizsgálata. Siniša Mali szerint, aki a kormány alelnöke, pénzügyminiszter és Rade Basta menesztését követően ideiglenesen gazdasági miniszter is, ez egyértelmű elismerése a szerbiai gazdaságpolitikának.

Az IMF-közlemény szerint Szerbia az ingatag nemzetközi gazdasági környezetben is megőrizte makrogazdasági stabilitását. A kívülről érkező sokkhatások ellenére jó gazdasági eredményeket mutatott fel. A bevételek és a foglalkoztatás növekedett, a szegénység csökkent, a közvetlen külföldi beruházások hozzájárultak a pénzügyi stabilitáshoz is – olvasható a közleményben. Megállapítják ugyanakkor, hogy az ukrajnai háború és az energiaszektorban jelentkező nehézségek miatt az infláció meghaladta a tervezett szintet, ami azonban az év végére 8 százalék körülire csökkenhet. A tervezett költségvetési hiány valószínűleg nem haladja meg a GDP 3 százalékát, ami elősegíti az infláció csökkentését és a közadósság további zsugorodását – teszik még hozzá. Az értékelésben arra is kitérnek, hogy az állami vállalatokról szóló új törvényt összehangolták az OECD gyakorlatával, ami az energetikai szektor irányításának reformját segítheti elő.

Siniša Mali pedig arra is rámutatott, hogy az első negyedévben Szerbia 0,7 százalékos gazdasági növekedést jegyzett, június 20-ával bezárólag több mint 1,9 milliárd euró értékű közvetlen külföldi beruházás érkezett az országba.