Ellepték New York utcáit a kóbor macskák, mivel a koronavírus-járvány alatt örökbe fogadott állatok közül sokat az újranyitás után szélnek eresztettek korábbi gazdáik. A helyzetet nem segítette az sem, hogy a kilakoltatási moratórium és más járvány alatt megkezdett segélyprogramok lejártával sokan már nem engedhették meg maguknak a macskatartás luxusát, és ráadásként nincs elegendő állatorvos sem a városban.

Egyes becslések szerint akár félmillió kóbor macska is járhatja New York utcáit.

A The New York Times írása szerint az állatok főként a szegényebb negyedekben élnek, ahol az elhagyott pincékben és autókban, üres telkeken, épületekben és egyéb zugokban húzzák meg magukat. Noha számos önkéntes igyekszik ellátni a macskákat, és fellépni a növekvő problémával szemben, a városvezetéstől kevés segítséget kapnak.

Fotó: Shutterstock

Ráadásul a tevékenységüknek nem is mindenki örül, például a járvány alatt ugyancsak megszaporodó madárkedvelők szerint a macskákat el kellene távolítani az utcákról. Grant Sizemore, az Amerikai Madárvédelem invazív fajokkal foglalkozó igazgatója szerint évente 2,4 milliárd madarat ölhetnek meg a macskák csak az Egyesült Államokban, és ahogy a kóbor kutyákat sem tűrik az utcán, úgy a macskáknak sem szabadna engedni az utcai létezést. Ez szerinte

sem a macskáknak, sem más állatoknak nem kedvező.

A New York-i kóbor macskák ráadásul, bár sok egeret megfognak, a város hírhedt, náluk jóval számosabb patkánypopulációjával nem vehetik fel a versenyt, és ritkán is támadják meg őket. Azonban a patkányok sem szívesen költöznek egy macskakolónia közelébe, így ha a számukat nem is gyérítik meg, a kóbor macskák némiképp távol tartják a rágcsálókat.

Ám a macskabarátok is elismerik, hogy az utca nem igazán kedvenceiknek való. A kemény tél, a forgalom és a betegségek alaposan helybenhagyják még a legszívósabb macskákat is, a kóbor állatok átlagosan csak négy évet élnek, ami kevesebb mint harmada a szobacicák várható élettartamának.

Fotó: Shutterstock

Azonban túlságosan sok kóbor macska van ahhoz, hogy egyszerű befogadással enyhíteni lehessen a helyzeten, ezért

egyes csoportok a kóbor állatok befogásával és sterilizálásával igyekeznek úrrá lenni a problémán.

A gyakorlatot olyan állatvédelmi szervezetek is támogatják, mint az Amerikai Társaság az Állatkínzás Megelőzésére vagy a PETA, és több város vezetése is segíti ezeket a törekvéseket Chicagótól, Jacksonville-ig. Ám a madárkedvelők szerint nem sok bizonyíték áll rendelkezésünkre azzal kapcsolatban, hogy ez működőképes megoldás lenne, és szerintük

a macskák destruktív invazív fajnak számítanak, ezért nem szabadna megengedni a kóbor macskák létét az utcákon.

Ráadásul a macskák csapdába csalását és sterilizálását sokszor a környék lakói is ellenzik, akik valamelyest magukénak érzik az állatokat, és állítják, hogy segítenek távol tartani a patkányokat.