Két óra alatt több mint hetven bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez a viharos szél, felhőszakadás és heves zivatar okozta károk miatt Baranya megyében – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel.

Vihar vonul át az országon, ezzel egy kis lehűlést, ám több kárt okozva.

Fotó: Shutterstock

Baranya déli részén viharos szél és jégeső kíséretében vonultak végig heves zivatarok.

A legtöbb bejelentés fák kidőlése és letört ágak miatt érkezett, de vezetékek is leszakadtak, villanyoszlopok is kidőltek, és lakóházak tetőszerkezetei is megrongálódtak.

Pécs tömbházas városrészében, Kertvárosban az egyik utcát teljesen elzárta egy kidőlt fa, egy közeli tízemeletes házba víz folyt, míg egy másik környékbeli utcában árvízként hömpölygött az esővíz.

Kölkedről és Harkányból főleg fák kidőlése miatt riasztották a tűzoltókat, míg Marócsán és Csányoszrón tojásméretű, a lakóházak tetőzetét megrongáló jég esett, de Drávafokon, Bólyon és Hiricsen is több ház tetejét bontotta meg a vihar, emellett Sátorhelyen sok fa dőlt ki, és több tetőt rongált meg a vihar – tájékoztatott a katasztrófavédelem. Budapesten pedig Stollár Fanny volt kénytelen félbehagyni a tenisz negyeddöntőt a vihar miatt.

Az ország más részein is lecsapott a vihar

Villány és Magyarbóly között fa dőlt a sínekre, emiatt ott nem járnak a vonatok, mint ahogy Mohács közelében sem, ahol szintén fa dőlt a vágányra. Békéscsabán meghibásodott felsővezeték miatt akadozik a vonatközlekedés – közölte a Mávinform péntek este.

A békéscsabai vasútállomáson a vihar megrongálta a felsővezetéket,

átmenetileg csak dízelvontatással lehetett közlekedni az egyik vágányon Békéscsaba és Murony között, és 30-60, esetenként 60-80 perccel megnőtt a menetidő a békéscsabai fővonalon.

Időközben ismét két vágányon és villamosvontatással közlekedhetnek a vonatok a Budapest-Újszász-Szolnok-Békéscsaba-Lőkösháza vonalon; a menetrend éjszakára állhat helyre.

Veresegyház és Őrbottyán között vonatpótló buszok viszik az utasokat, mert egy szerelvény elsodort egy embert Vicziántelep megállóhely közelében. A helyszínelés ideje alatt szünetel a forgalom Veresegyház és Őrbottyán között. A Budapest-Veresegyház-Vác vonalon késnek a vonatok.