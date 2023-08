Kiadták a riasztást: hatalmas esők jöhetnek pénteken

Péntek éjfélig citromsárga riasztást adott ki az egész ország területére az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). A tájékoztatás szerint a nap első felében főként a Dunától keletre, míg déltől már országszerte kialakulhatnak zivatarok és felhőszakadások. Ezek akár 25–35 mm csapadékot hozhatnak magukkal, de egyes helyeken akár ennél is több eső eshet.

Fotó: Shutterstock

A riasztás szerint átmenetileg viharos széllökések is ékezhetnek és 1–2 cm-nél nem nagyobb átmérőjű jég is hullhat az égből. További veszélyt jelenthetnek a villámok is.