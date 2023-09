Heizer Antal váltja a kijevi nagykövetség élén Íjgyártó Istvánt, aki 2018 óta töltötte be a pozíciót. Az új magyar nagykövet 1986-ban végzett a moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében, majd többek között Kínában, Szlovákiában, Kazahsztánban és Albániában volt már nagykövet, a 2000-es években pedig a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalt is vezette hazánkban. A kárpátaljai származású Íjgyártó István korábban moszkvai nagykövet, illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára is volt.