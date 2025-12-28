Erre senki sem gondolt: hétfőn kinyitnak a sípályák, igaz, még csak a tanulóknak

Megkezdődött a hógyártás a Mátrában és a Bakonyban is, hétfőn kinyit több hazai sípálya. De elképzelhető, hogy egyelőre csak a tanulópályákat tudják behavazni.

Sípálya: először a tanulópályákat havazzák / Fotó: Komka Péter

Megindult a hógyártás

December legvégén járunk, és a hazai sípályáknak még nem volt lehetőségük kinyitni. Az enyhe időben ugyanis nemhogy természetes havat nem láttunk, de még a hóágyúkat is alig-alig tudták beindítani.

Most végre hideg van, így a mátraszentistváni Síparkban megkezdődött a hógyártás, és holnap, azaz 29-én, reggel meg is nyitják a terepet, igaz, egyelőre csak az oktatópályát lehet majd használni.

Az eplényi Síaréna szintén azon dolgozik, hogy hétfőn az 1-es pályával és a T1-es tanulópályával megnyithassa kapuit, amint tehetik, működtetik a hóágyúkat, de egyelőre nem ígérnek semmi biztosat.

Gond van a hőmérséklettel, bajban a sípálya-üzemeltetők

Sajnos a tél középhőmérséklet értékeit tekintve jelenleg növekvő tendenciát lehet megfigyelni, azaz a téli hónapok egyre enyhébbek. Miközben a fagyos és a havas napok száma csökkent, addig

a január – amely egyébként a leghidegebb hónapunk – egyben a leggyorsabban melegedő téli hónapunk lett,

olyannyira, hogy az átlagértékeket tekintve már alig marad el a decembertől.

Nem könnyű tehát ma Magyarországon sípályát üzemeltetni, de esélyes, hogy az érkező hidegebb periódusban megfelelő mennyiségű havat tudnak gyártani az igazi szezon megkezdéséhez.

Mielőtt bárki útnak indulna, mindenképpen keresse fel a síterepek hivatalos oldalát, hogy pontos képet kaphasson az aktuális hóhelyzetről.