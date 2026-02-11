Deviza
EUR/HUF379,36 +0,3% USD/HUF318,98 +0,29% GBP/HUF435,92 +0,52% CHF/HUF414,42 +0,17% PLN/HUF89,97 +0,4% RON/HUF74,55 +0,4% CZK/HUF15,64 +0,28% EUR/HUF379,36 +0,3% USD/HUF318,98 +0,29% GBP/HUF435,92 +0,52% CHF/HUF414,42 +0,17% PLN/HUF89,97 +0,4% RON/HUF74,55 +0,4% CZK/HUF15,64 +0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 447,89 -0,68% MTELEKOM1 964 -1,01% MOL3 800 -1,81% OTP40 550 -0,39% RICHTER11 700 0% OPUS544 -0,91% ANY7 880 +0,51% AUTOWALLIS171 -0,87% WABERERS5 460 0% BUMIX10 228,27 -0,29% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 691,28 +0,17% BUX129 447,89 -0,68% MTELEKOM1 964 -1,01% MOL3 800 -1,81% OTP40 550 -0,39% RICHTER11 700 0% OPUS544 -0,91% ANY7 880 +0,51% AUTOWALLIS171 -0,87% WABERERS5 460 0% BUMIX10 228,27 -0,29% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 691,28 +0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ukrán
politikus
Orbán Viktor

Ukrán szélsőjobboldali politikus támadt Orbán Viktorra, azt mondja, ellenség és fizetnie kell

Bohdan Cservak, ukrán nacionalista politikus, közszereplő, az állami tévé- és rádiózási bizottság elnökhelyettese a Facebook-oldalán bírálta Magyarországot és a magyar kormányt. Úgy fogalmazott: „A független Ukrajna, amely véres háborút folytat Moszkvával, soha többé nem fogja megengedni, hogy Magyarország gúnyolódjon az ukránokon, a bűnökért pedig elkerülhetetlenül meg kell fizetni.” Orbán Viktor szerinte az ukrán nép ellensége.
VG
2026.02.11, 16:21
Frissítve: 2026.02.11, 16:41

Bohdan Cservak a Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor kijelentette, hogy Ukrajna az ő országának ellensége. 

ORBÁN Viktor ukrán
Egy ukrán nacionalista politikus szélsőségesen nyilatkozott Orbán Viktorról / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán / MTI

A Magyar Nemzet kutatása szerint a politikus már régóta úgy vélekedett: nem ez az első alkalom, hogy Magyarország megpróbálja elpusztítani Ukrajnát és az ukránokat. A bejegyzés folytatásában egy évekkel ezelőtti események magyarázatával indokolja a magyargyűlöletét. Az ukrán politikus azt is kijelentette, hogy szerinte a legnagyobb bűncselekményt a második világháború alatt követtük el, amikor Magyarország Németország oldalán harcolt.

Bohdan Cservak kiemelte: 

Változnak az idők. A Moszkvával véres háborút vívó független Ukrajna soha többé nem engedi Magyarországnak, hogy kigúnyolja az ukránokat. És az elkövetett bűnökért fizetni kell.

Orbán Viktor bukásában bíznak, hogy véghez vigyék a Zelenszkij-tervet

Nemrég arról is beszámoltunk, hogy egy ukrán elemző is kimondta a nyilvánvalót: Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Szerhij Szidorenko videóban beszélt arról, hogy az Európai Bizottság és a teljes brüsszeli politikai közeg abban érdekelt, hogy Ukrajna belépjen az Európai Unióba, és lendületben maradjanak a csatlakozási tárgyalások. 

Éppen ezért arra számít, hogy Magyar Péterrel még a legkényesebb ügyekben is meg fogják találni a közös hangot.

Orbán Viktor ajánlatot tett Ukrajnának az EU-tagság helyett, és előre szólt: 2026 és 2030 között egy nagyon nehéz döntést kell meghoznia Magyarországnak

Orbán Viktort támadják, amiért nem akar részt venni a háborúban

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor kedden Szentendrén azt mondta: létkérdés, hogy ne engedjük be az ukránokat az Európai Unióba, ha Ukrajna tag lenne, az Európai Unió már háborúban lenne. A városban rendezett aktivista találkozón Vitályos Eszter kormányszóvivő is részt vett, aki a Fidesz jelöltje a 2026-os országgyűlési választáson.

A miniszterelnök kiemelte: 

világossá kell tenni, hogy ez egy sorsdöntő választás lesz abból a szempontból, hogy nem egyszerűen kormányt, hanem sorsot is választunk magunknak. Hozzátette: lehet, hogy tíz-húsz, de akár harminc évre is eldől Magyarország sorsa, mert az európai vezetők eldöntötték, hogy 2026 és 2030 között háborúba fognak menni. Erről döntés van – hangsúlyozta.

A legfontosabb dilemma, amivel szembetalálja magát a magyarság ebben a négy évben, az a háború kérdése lesz, és a háborúban való közvetlen részvétel politikai kihívása – emlékeztetett a miniszterelnök, hozzátéve: erről kell majd dönteniük azoknak, akiket meg fogunk választani.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu