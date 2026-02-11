Ukrán szélsőjobboldali politikus támadt Orbán Viktorra, azt mondja, ellenség és fizetnie kell

Bohdan Cservak a Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor kijelentette, hogy Ukrajna az ő országának ellensége.

A Magyar Nemzet kutatása szerint a politikus már régóta úgy vélekedett: nem ez az első alkalom, hogy Magyarország megpróbálja elpusztítani Ukrajnát és az ukránokat. A bejegyzés folytatásában egy évekkel ezelőtti események magyarázatával indokolja a magyargyűlöletét. Az ukrán politikus azt is kijelentette, hogy szerinte a legnagyobb bűncselekményt a második világháború alatt követtük el, amikor Magyarország Németország oldalán harcolt.

Bohdan Cservak kiemelte:

Változnak az idők. A Moszkvával véres háborút vívó független Ukrajna soha többé nem engedi Magyarországnak, hogy kigúnyolja az ukránokat. És az elkövetett bűnökért fizetni kell.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor kedden Szentendrén azt mondta: létkérdés, hogy ne engedjük be az ukránokat az Európai Unióba, ha Ukrajna tag lenne, az Európai Unió már háborúban lenne. A városban rendezett aktivista találkozón Vitályos Eszter kormányszóvivő is részt vett, aki a Fidesz jelöltje a 2026-os országgyűlési választáson.

A miniszterelnök kiemelte:

világossá kell tenni, hogy ez egy sorsdöntő választás lesz abból a szempontból, hogy nem egyszerűen kormányt, hanem sorsot is választunk magunknak. Hozzátette: lehet, hogy tíz-húsz, de akár harminc évre is eldől Magyarország sorsa, mert az európai vezetők eldöntötték, hogy 2026 és 2030 között háborúba fognak menni. Erről döntés van – hangsúlyozta.

A legfontosabb dilemma, amivel szembetalálja magát a magyarság ebben a négy évben, az a háború kérdése lesz, és a háborúban való közvetlen részvétel politikai kihívása – emlékeztetett a miniszterelnök, hozzátéve: erről kell majd dönteniük azoknak, akiket meg fogunk választani.