Deviza
EUR/HUF379,36 +0,3% USD/HUF318,98 +0,29% GBP/HUF435,92 +0,52% CHF/HUF414,42 +0,17% PLN/HUF89,97 +0,4% RON/HUF74,55 +0,4% CZK/HUF15,64 +0,28% EUR/HUF379,36 +0,3% USD/HUF318,98 +0,29% GBP/HUF435,92 +0,52% CHF/HUF414,42 +0,17% PLN/HUF89,97 +0,4% RON/HUF74,55 +0,4% CZK/HUF15,64 +0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 447,89 -0,68% MTELEKOM1 964 -1,01% MOL3 800 -1,81% OTP40 550 -0,39% RICHTER11 700 0% OPUS544 -0,91% ANY7 880 +0,51% AUTOWALLIS171 -0,87% WABERERS5 460 0% BUMIX10 228,27 -0,29% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 691,28 +0,17% BUX129 447,89 -0,68% MTELEKOM1 964 -1,01% MOL3 800 -1,81% OTP40 550 -0,39% RICHTER11 700 0% OPUS544 -0,91% ANY7 880 +0,51% AUTOWALLIS171 -0,87% WABERERS5 460 0% BUMIX10 228,27 -0,29% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 691,28 +0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szén-dioxid-kibocsátás
megújuló energia
Brüsszel
Európai Unió
vegyipar
ETF

Váratlan helyről éri támadás Ursula von der Leyen hatalmát: fellázadt egy egész iparág, elég volt a zöldadóból – Brüsszel kénytelen lesz odafigyelni

Egyre nagyobbak a repedések a brüsszeli zöldpolitika egyik alappillérén. Az európai vegyipar szerint az ETS jelenlegi formájában versenyképtelenné teszi a kontinenst és tömeges gyárbezárásokat hoz.
VG
2026.02.11, 17:09
Frissítve: 2026.02.11, 17:19

Az európai vegyipari óriások nyíltan felléptek Brüsszel kibocsátáskereskedelmi rendszere, az ETS ellen, mivel a méregdrága szén-dioxid-árazás térdre kényszeríti az ágazatot. Ebben pedig nincsenek egyedül: már több tagállam és politikai erő is kész lenne fellazítani a klímapolitika egyik alappillérét.

gyár, feldolgozóipar, ipar, gyár, munkás, munkások európai vegyipar
Tömeges gyárbezárások és zuhanó beruházások közepette az európai vegyipar az ETS reformját sürgeti / Fotó: Kittyfly / Shutterstock (képünk illusztráció)

Az európai vegyipar szerint az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere, az ETS aránytalan terhet ró az ágazatra: a vállalatok jelenleg mintegy 80 eurót fizetnek minden kibocsátott tonna szén-dioxid után, 2039-re pedig az ETS hatálya alá tartozó szektoroknak teljesen meg kell szüntetniük nettó kibocsátásukat. 

Az iparág azt állítja, hogy a világon sehol nincs ilyen magas karbonköltség, így az európai cégek versenyhátrányba kerülnek az amerikai és kínai riválisokkal szemben.

Ez csak tetézi a szektort húzó válságot, az IndustriALL adatai szerint ugyanis

  • 2023 óta több mint 20 nagy vegyipari telephely zárt be Európában;
  • és mintegy 30 ezer munkahely szűnt meg, miközben a következő öt évben akár további 200 ezer állás kerülhet veszélybe.
  • A CEFIC iparági szervezet szerint pedig 2025-ben az európai vegyipari beruházások több mint 80 százalékkal estek vissza az előző évhez képest.

Az európai óriások közül a Dow nemrég három európai üzem bezárását és 800 munkahely megszüntetését jelentette be, a BASF pedig történetének legnagyobb, tízmilliárd eurós beruházását inkább Kínában valósítja meg.

Európai vegyipar: elég volt a zöldadóból!

Az ETS idei felülvizsgálata politikai fordulatot hozhat. Több tagállam és politikai erő – köztük az Európai Néppárt több szereplője – reformokat sürget. Az osztrák kancellár kivételeket vetett fel a versenyképesség védelmében, az olasz Confindustria, valamint a cseh és a szlovák kormány pedig az ETS ideiglenes felfüggesztését is felvetette. Német részről is elhangzott, hogy a 2039-ig rögzített szabályok nem feltétlenül érinthetetlenek.

A vita középpontjában a „karbonszivárgás” áll: ha az EU túl szigorú, a termelés olyan országokba költözhet, ahol lazább a szabályozás. Bár az EU bevezette a karbonvámot (CBAM), a vegyipar nem tartozik annak hatálya alá, miközben a díjmentes kvótákat fokozatosan kivezetik. A klímapolitika védelmezői szerint azonban a megoldás nem a rendszer gyengítése, hanem az ipar gyorsabb villamosítása és a megújuló energia bővítése. 

A vegyipar azonban arra figyelmeztet, hogy az energiaintenzív folyamatok zöldítéséhez jelenleg nincs elegendő, versenyképes árú tiszta áram, és a váltáshoz a megfelelő támogatási rendszer is hiányzik.

Ha az ETS-t érdemben gyengítik, az az EU eddigi legfontosabb klímapolitikai eszközének visszalépését jelentené. Brüsszelnek így el kell döntenie, hogy a kibocsátáscsökkentési célok vagy Európa ipari jövője mellett akar kiállni.

Mercosur: Ursula von der Leyen váratlanul levelet írt Orbán Viktoréknak, nyíltan megfenyegette az ellenálló országokat – ami most jön, még durvább lesz

Brüsszel szerint a szabadkereskedelmi megállapodásokkal az EU nemcsak piacokat, hanem geopolitikai mozgásteret is nyer. Ursula von der Leyen szerint a versenyképesség kérdése ma már stratégiai ügy.

 

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
526 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu