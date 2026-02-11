Közvetlen fenyegetést kapott Magyarország: Zelenszkij őrnagya szólta el magát, Magyarország invázióját ecsetelte + videó

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, az orosz–ukrán háború árnyékában Ukrajna katonai képességei hihetetlen tempóban bővülnek, amiben egyre nagyobb szerep jut az európai drón- és fegyvergyártásnak is.

Volodimir Zelenszkijnek, Ukrajna elnökének még több pénzre van szüksége, hogy fegyvereket vehessen / Fotó: AFP

Magyarország újabb nyílt fenyegetés kapott Ukrajnából. A videóban Jevhen Karasz azt mondja, hogy fontos kiemelni, nem csak Oroszország az ellenségük. Ukrajna ellenségnek tekinti mindazon országokat, akik ellenségesen viselkednek velük szemben most, vagy akár a jövőben. Szerinte nem Oroszország a legnagyobb probléma, mert az a jelenlegi formájában meg fog szűnni létezni. Elmondta, hogy szerinte valószínűleg muszlimmá fog válni. Felteszi a kérdést: „Mit fog Orbán csinálni? Ez a kis csahos?”

Most egyetlen 128-as dandár két perc alatt odaérhetne, ha Orbán hirtelen azt mondaná: „KGB-ügynök vagyok, nézzétek, usankában vagyok

– hangzik el a videóban. A videót a neonáci őrnagy azzal zárja, hogy az ukrán nemzetbiztonság nem kelet, nem nyugat, nem dél irányában dől el. Számukra az ukrán nemzetbiztonság egyet jelent Ukrajna érdekeinek védelmével. Mindegy, hogy öt vagy tíz év múlva, de készen állnak majd a kihívásokra.

Ukrajna pillanatok alatt elnyeli az eurómilliárdokat

Ukrajna energiahálózatának valódi védelme elképzelhetetlen az ország légterének megerősítése nélkül – jelentette ki Marta Kos uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén. Ahogy arról korábban beszámolt a Világgazdaság, a biztos sürgős fegyverszállításokat, légvédelmi rendszereket és rakétákat követelt, miközben magyar képviselők a béke fontosságára és Magyarország szerepére hívták fel a figyelmet.

A biztos emlékeztetett:

az Európai Bizottság egy átfogó, 90 milliárd eurós csomagot javasolt Ukrajna energiarendszerének fenntartható védelmére és a következő télre való felkészülésre,

amelyről szerdán szavaznak az Európai Parlamentben. Ennek része egy támogatási hitel. A biztos szerint az újabb finanszírozás

kiszámíthatóságot teremt,

erősíti a befektetői bizalmat

és világos politikai üzenetet küld Európa elkötelezettségéről.

Ezt azonban nagyon furcsa módon próbálta megindokolni.

Ukrajna energiaszuverenitásának támogatása nem jótékonyság, hanem európai biztonsági érdek. Egy ellenálló ukrán villamosenergia-hálózat az egész kontinens stabilitását erősíti, ennek támogatása így nem lehet kérdés

– állította Kos, ám azt nem említette meg, hogy a kontinenst évek óta sújtó energiaválság pont Ukrajna támogatásából eredt.