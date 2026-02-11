Deviza
olajkutatás
Turkish Petroleum Corporation
Repsol
tőzsde
Líbia
Mol

Megszólalt a líbiai üzletről a Mol: így osztozik a nagyokkal a magyar olajtársaság

A magyar olajtársaság belép Líbiába, ahol a Repsollal és a Turkish Petroleummal közösen kutatnak szénhidrogén után. A spanyol és a török fél 40-40 százaléka mellett a Molnak 20 százalékos részesedése lesz a közös vállalkozásban. A sikerben a magyar kormány előkészítő munkájának is szerepe volt.
VG
2026.02.11, 15:33
Frissítve: 2026.02.11, 16:13

Hivatalosan bejelentette a Mol szerda délután, hogy belép Líbiába, ahol a magyar olajtársaság konzorciuma is kutatási licencet kapott az észak-afrikai államtól. A hírről korábban a Reuters nyomán a Világazdaság is beszámolt.

Mol, olaj, Líbia
A líbiai partoknál kutathat olaj után a Mol / Fotó: Pexels

A Mol csoport közleménye szerint a magyar olajtársaság tovább bővíti nemzetközi portfólióját azzal, hogy belép Líbiába, miután a Repsol és a Turkish Petroleum társaságában sikeresen pályázott egy Földközi-tengeri (offshore) kutatási területre. 

Így osztozik a Mol a konzorciumi tagokkal a líbiai olajon

A közös vállalkozásban 

  • a Repsol lesz a projekt operátora 40 százalékos részesedéssel, 
  • a Turkish Petroleum szintén 40 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik, 
  • míg a Mol 20 százalékkal csatlakozik. 

Líbia Nemzeti Olajtársasága (NOC)  2025. márciusában 17 év után először írt ki szénhidrogén-kutatási koncessziókat, 22 kutatási területet kínálva. A Repsol és a Turkish Petroleum/TPAO társaságában a Mol csoport közös pályázatot nyújtott be az O7 elnevezésű tengeri blokkra, és elnyerték a jogot a szénhidrogén-kutatásra. 

Az O7-es blokk több mint 10 300 négyzetkilométer tengeri területet fed le, vízmélysége meghaladja az 1500 métert, Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra található. Mélytengeri jellege jól illeszkedik a partner vállalatok kiterjedt tengeri kutatási tapasztalataihoz. 

Örömmel jelentem be, hogy mindössze két héttel a Líbia Nemzeti Olajtársaságával kötött stratégiai partnerségi megállapodás aláírása után a Mol csoport belép Líbiába. A két tapasztalt operátorral, a Repsollal és a TPAO-val való összefogás révén a Mol készen áll arra, hogy hozzájáruljon Észak Afrika egyik legígéretesebb tengeri kutatási projektjének sikeréhez, és részesedjen annak eredményeiből

 – mondta Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója.

A Mol számára a Líbiába való belépés többet jelent pusztán földrajzi terjeszkedésnél – ez a közös fejlesztés jelentős előrelépést jelenthet a források diverzifikálásában, valamint erősítheti régiónk tengertől elzárt országainak ellátásbiztonságát Hálásak vagyunk azért a segítségért, amit kaptunk a két ország kormányától, és azért is hogy erre a jövőben is számíthatunk – tette hozzá a cégvezér.

Tovább nő Magyarország energiabiztonsága

A mostani bejelentésre a magyar kormány előzetes előkészítő munkája, azaz egy tavaly novemberben Tripoliban, majd az idén januárban Budapesten tartott egyeztetés után került sor.  

Tavaly novemberben Líbiában Orbán Viktor miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Biró Marcell vezette küldötség tárgyalt az illegális migráció európai kockázatairól és a magyar energiaszuverenitás szempontjából létfontosságú energetikai diverzifikációról. Ugyanebben a témában folytak az alig két héttel ezelőtti, januári budapesti megbeszélések, ekkor Biró Marcell Líbia állam nemzetbiztonsági főtanácsadóját, Ibrahim Dbeibát és az általa vezetett delegációt fogadta. A megbeszélésen részt vett Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnöke, aki egyetértési megállapodást írt alá Masoud M. Sulemannal, Líbia legnagyobb olajvállalatának, a National Oil Corporation elnökével.

Ma ezen az előkészületek eredményeként és kiváló pályázatának köszönhetően jelenthette be a Mol a fenti tendergyőzelmét. A mai eredmény jelentős lépést jelenthet az energiaforrások diverzifikálása és az ellátásbiztonság megerősítése terén, elsősorban az energiaszuverenitás megőrzése és ezáltal az energiabiztonság hosszútávú fenntartása érdekében. 

