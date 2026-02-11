Megszólalt a líbiai üzletről a Mol: így osztozik a nagyokkal a magyar olajtársaság

Hivatalosan bejelentette a Mol szerda délután, hogy belép Líbiába, ahol a magyar olajtársaság konzorciuma is kutatási licencet kapott az észak-afrikai államtól. A hírről korábban a Reuters nyomán a Világazdaság is beszámolt.

A líbiai partoknál kutathat olaj után a Mol / Fotó: Pexels

A Mol csoport közleménye szerint a magyar olajtársaság tovább bővíti nemzetközi portfólióját azzal, hogy belép Líbiába, miután a Repsol és a Turkish Petroleum társaságában sikeresen pályázott egy Földközi-tengeri (offshore) kutatási területre.

Így osztozik a Mol a konzorciumi tagokkal a líbiai olajon

A közös vállalkozásban

a Repsol lesz a projekt operátora 40 százalékos részesedéssel,

a Turkish Petroleum szintén 40 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik,

míg a Mol 20 százalékkal csatlakozik.

Líbia Nemzeti Olajtársasága (NOC) 2025. márciusában 17 év után először írt ki szénhidrogén-kutatási koncessziókat, 22 kutatási területet kínálva. A Repsol és a Turkish Petroleum/TPAO társaságában a Mol csoport közös pályázatot nyújtott be az O7 elnevezésű tengeri blokkra, és elnyerték a jogot a szénhidrogén-kutatásra.

Az O7-es blokk több mint 10 300 négyzetkilométer tengeri területet fed le, vízmélysége meghaladja az 1500 métert, Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra található. Mélytengeri jellege jól illeszkedik a partner vállalatok kiterjedt tengeri kutatási tapasztalataihoz.

Örömmel jelentem be, hogy mindössze két héttel a Líbia Nemzeti Olajtársaságával kötött stratégiai partnerségi megállapodás aláírása után a Mol csoport belép Líbiába. A két tapasztalt operátorral, a Repsollal és a TPAO-val való összefogás révén a Mol készen áll arra, hogy hozzájáruljon Észak Afrika egyik legígéretesebb tengeri kutatási projektjének sikeréhez, és részesedjen annak eredményeiből

– mondta Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója.