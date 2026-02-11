Deviza
Rendkívüli

Paksi bővítés – célba ért Berlin bombája: a Roszatom szerződés bontott a Siemens Energyvel

verseny

Adatvezérelt világ, adatértő generáció

A digitalizáció és a mesterséges intelligencia korában nem az adatok hiánya a legnagyobb kihívás, hanem az, hogy értjük-e őket. Éppen ezért adatértő szakemberekre van szükség mind az üzleti életben, mind a szakpolitikai döntéshozatalban. A Központi Statisztikai Hivatal egyik kiemelt célja, hogy hozzájáruljon egy olyan adatértő generáció felneveléséhez, amely képes értelmezni, mérlegelni és felelősen használni az adatokat.
Szerző képe
VG Páholy: Dr. Kincses Áron
a Központi Statisztikai Hivatal elnöke
1 órája
Verseny Adatvezérelt Eurostat Központi Statisztikai Hivatal Digitalizáció
Fotó: Shutterstock/Franci Leoncio

A KSH középiskolásoknak és egyetemistáknak meghirdetett országos statisztikai versenyeire évről évre több száz csapat jelentkezik. A fokozódó érdeklődés arról árulkodik, hogy a fiatalokat egyre inkább foglalkoztatják az adatok és mindennapi értelmezésük.

adat,Focused,Female,University,Students,Learning,Together,For,Exam
Adatvezérelt világ, adatértő generáció / Fotó: Franci Leoncio / Shutterstock

Decemberben zárult le a Stat Wars UNI egyetemi verseny, amelyen minden eddiginél több, 145 háromfős csapat mérte össze tudását. Az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók számára meghirdetett vetélkedő a munka világára készít fel: szoros határidők, hatalmas adattömegek kezelése és az eredmények gyors prezentálása. A gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatsorok feldolgozása olyan készségeket fejleszt, amelyek a hallgatók későbbi szakmai pályáján meghatározók lehetnek. A szervezésben harmadik éve együttműködő partnerünk a Magyar Nemzeti Bank (MNB), illetve 2025-ben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) is csatlakozott a kezdeményezéshez. 

A KSH székházában megrendezett döntőn neves hazai egyetemek oktatóiból, illetve a KSH, az MNB és a MEKH szakembereiből álló zsűri értékelte a megoldásokat.

A középiskolásoknak szóló Stat Wars versenyt ebben a tanévben tizenkettedik alkalommal rendezzük meg 330 középiskolai csapat részvételével, két korcsoportban (9–10., illetve 11–12. évfolyam). A verseny minden évben valamilyen aktuális témát jár körbe, ezúttal a digitális társadalom került fókuszba. A részt vevő csapatok játékos feladatokon keresztül fedezik fel a digitalizáció és a statisztika mindennapi összefüggéseit. A döntőre egy hét múlva, február 18-án kerül sor. A helyezést elérő csapatok tagjainak egyes felsőoktatási intézmények többletpontokat biztosítanak a felvételi során. 

A legjobb csapatok a Eurostat által szervezett Európai Statisztikai Versenyen képviselik hazánkat.

Versenyeink tétje végső soron nem csak helyezésekben mérhető. Célunk, hogy a fiatalok ne csak adatfelhasználók legyenek, de értsék is az adatokat, és magabiztosan használják azokat mindennapi és szakmai döntéseik során. Egy adatvezérelt világban ez már nem egy különleges képesség, hanem alapfeltétel, annak biztosítéka, hogy a folyamatosan változó környezetben is megalapozott döntések szülessenek.

