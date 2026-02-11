Gyorsít Magyarország: annyi út újul meg idén, hogy Frankfurtig érnénk rajta

A Magyar Közút kezelésében lévő 30 ezer kilométernyi útból több mint hétezer kilométernyi teljes egészében megújult 2010 óta, az idén pedig további több mint 800 kilométernyi szakasz újul meg – ismertette az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára sajtótájékoztatón szerdán a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktakenézen. Ha szorzunk-osztunk, ez gyorsítást jelent.

Idén a tervek szerint mintegy 800 kilométernyi útszakaszt újítanak fel a Magyarországon / Fotó: Szászi Dániel / Magyar Közút Zrt.

Nagy Bálint kiemelte, hogy a a már említett hétezer kilométer felújítása mellett közel ezer kilométer új, kétszer két sávos utat építettek ebben az időszakban.

Az államtitkár szerint a vidék megerősítésének egyik legerősebb eszköze, hogy biztonságosabbá tegyék a településeket és a közöttük zajló közlekedést. Jelezte, hogy az elvégzett fejlesztések elsődleges célja minden esetben a balesetek megelőzése, a balesetek számának csökkentése és a közlekedésbiztonság növelése.

„Legalább ilyen fontos a közlekedési komfort javítása is. Amikor egy-egy település vagy térség gazdasági erejéről, fejlődési lehetőségeiről beszélünk, akkor óriási jelentősége van annak, hogy milyen minőségű közúthálózat áll rendelkezésre” – foglalta össze a közlekedésért felelős államtitkár.

Útépítés: nyilvánosságra hozták Magyarország legjobban várt új autópályájának nyomvonalát: térkép mutatja, hol épülhet meg az M9-es régóta ígért szakasza

Hosszú évek óta visszatérő ígéret az M9-es autópálya megépítése, most azonban újabb, az eddigieknél konkrétabb jelzés érkezett a projekt egyik kulcsfontosságú szakaszáról. Hargitai János országgyűlési képviselő egy, a Facebookon közzétett térképen mutatta meg, hogy a tervek szerint hol valósulhat meg az M9-es Szekszárd és Dombóvár közötti szakasza, mely egy régóta hiányolt szakaszt pótolna az ország kelet–nyugati közlekedési tengelyében.

A nyilvánosságra hozott térképen négy lehetséges nyomvonal szerepel, eltérő színekkel jelölve. A képviselő ugyan hivatalos indoklást nem fűzött hozzá, de a kommentekből kiderül, hogy a zölddel jelölt változatot tartja a leginkább támogathatónak.