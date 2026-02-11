Deviza
EUR/HUF379,36 +0,3% USD/HUF318,98 +0,29% GBP/HUF435,92 +0,52% CHF/HUF414,42 +0,17% PLN/HUF89,97 +0,4% RON/HUF74,55 +0,4% CZK/HUF15,64 +0,28% EUR/HUF379,36 +0,3% USD/HUF318,98 +0,29% GBP/HUF435,92 +0,52% CHF/HUF414,42 +0,17% PLN/HUF89,97 +0,4% RON/HUF74,55 +0,4% CZK/HUF15,64 +0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 447,89 -0,68% MTELEKOM1 964 -1,01% MOL3 800 -1,81% OTP40 550 -0,39% RICHTER11 700 0% OPUS544 -0,91% ANY7 880 +0,51% AUTOWALLIS171 -0,87% WABERERS5 460 0% BUMIX10 228,27 -0,29% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 691,28 +0,17% BUX129 447,89 -0,68% MTELEKOM1 964 -1,01% MOL3 800 -1,81% OTP40 550 -0,39% RICHTER11 700 0% OPUS544 -0,91% ANY7 880 +0,51% AUTOWALLIS171 -0,87% WABERERS5 460 0% BUMIX10 228,27 -0,29% CETOP4 296,03 +0,17% CETOP NTR2 691,28 +0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
Magyar Közút
útépítés
útfelújítás

Gyorsít Magyarország: annyi út újul meg idén, hogy Frankfurtig érnénk rajta

Az idén több mint 800 kilométernyi útszakasz újul meg országosan. A Magyar Közút 2010 óta hétezer kilométert újított meg.
VG/MTI
2026.02.11, 16:05
Frissítve: 2026.02.11, 16:16

A Magyar Közút kezelésében lévő 30 ezer kilométernyi útból több mint hétezer kilométernyi teljes egészében megújult 2010 óta, az idén pedig további több mint 800 kilométernyi szakasz újul meg – ismertette az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára sajtótájékoztatón szerdán a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Taktakenézen. Ha szorzunk-osztunk, ez gyorsítást jelent.

Magyar Közút, útfejlesztés, útfelújítás, beruházás
Idén a tervek szerint mintegy 800 kilométernyi útszakaszt újítanak fel a Magyarországon / Fotó: Szászi Dániel / Magyar Közút Zrt.

Nagy Bálint kiemelte, hogy a a már említett hétezer kilométer felújítása mellett közel ezer kilométer új, kétszer két sávos utat építettek ebben az időszakban.

Az államtitkár szerint a vidék megerősítésének egyik legerősebb eszköze, hogy biztonságosabbá tegyék a településeket és a közöttük zajló közlekedést. Jelezte, hogy az elvégzett fejlesztések elsődleges célja minden esetben a balesetek megelőzése, a balesetek számának csökkentése és a közlekedésbiztonság növelése.

„Legalább ilyen fontos a közlekedési komfort javítása is. Amikor egy-egy település vagy térség gazdasági erejéről, fejlődési lehetőségeiről beszélünk, akkor óriási jelentősége van annak, hogy milyen minőségű közúthálózat áll rendelkezésre” – foglalta össze a közlekedésért felelős államtitkár.

Útépítés: nyilvánosságra hozták Magyarország legjobban várt új autópályájának nyomvonalát: térkép mutatja, hol épülhet meg az M9-es régóta ígért szakasza

Hosszú évek óta visszatérő ígéret az M9-es autópálya megépítése, most azonban újabb, az eddigieknél konkrétabb jelzés érkezett a projekt egyik kulcsfontosságú szakaszáról. Hargitai János országgyűlési képviselő egy, a Facebookon közzétett térképen mutatta meg, hogy a tervek szerint hol valósulhat meg az M9-es Szekszárd és Dombóvár közötti szakasza, mely egy régóta hiányolt szakaszt pótolna az ország kelet–nyugati közlekedési tengelyében.

A nyilvánosságra hozott térképen négy lehetséges nyomvonal szerepel, eltérő színekkel jelölve. A képviselő ugyan hivatalos indoklást nem fűzött hozzá, de a kommentekből kiderül, hogy a zölddel jelölt változatot tartja a leginkább támogathatónak.

Ez az útvonal érintené Bonyhád térségét, miközben több kisebb települést elkerülne, ami a lakott területek forgalmi terhelésének csökkentése szempontjából lehet lényeges. Hivatalosan egyik nyomvonalról sem derült ki, milyen szakmai vagy költségvetési különbségek mentén vizsgálják őket.

Országszerte

Országszerte
1122 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu