Elfáradt a pesti parkett, lejjebb csúszott a BUX

A pesti parketten pénteken inkább az eladók diktálták a tempót, a vezető részvények többsége mínuszban zárt. A BUX 0,68 százalékos eséssel 129 447,89 ponton fejezte be a kereskedést.
Ballagó Dániel
2026.02.11, 17:29
Frissítve: 2026.02.11, 17:53

Enyhe, de egyértelmű gyengüléssel zárta a hetet a Budapesti Értéktőzsde (BÉT), miután a korábbi napok bizonytalankodása után most inkább az eladók kerültek fölénybe. A nemzetközi hangulat sem adott érdemi támaszt a hazai részvényeknek, így a vezető papírok többsége mínuszban fejezte be a kereskedést. A BUX index végül 0,68 százalékos csökkenéssel 129 447,89 ponton zárt, a teljes napi forgalom 130 328,22 millió forintot tett ki. A mutató ezzel ismét távolabb került a 130 ezres lélektani szinttől, amelyet a héten még sikerült visszahódítania.

20251105_bet_012_VZ tőzsde, bux index,
Elfáradt a pesti parkett, lejjebb csúszott a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A blue chipek közül egyik sem tudott érdemi lendületet mutatni.

  • Az OTP 0,39 százalékos eséssel 40 550 forinton zárt, továbbra is a 40 ezres szint fölött stabilizálódva, de komolyabb erőgyűjtés nélkül.
  • A Mol volt a nap egyik gyengébbje, 1,81 százalékkal csúszott lejjebb, így 3800 forinton fejezte be a kereskedést.
  • A Richter a nap végére visszakapaszkodott a nyitóértékére, és változatlanul, 11 700 forinton zárt.
  • A Magyar Telekom 1,01 százalékos mínuszban, 1964 forinton fejezte be a napot.

Nemzetközi étvágy ide vagy oda, lefordult a BUX

A mostani gyengélkedés azért is figyelemre méltó, mert a hét elején még arról szóltak a hírek, hogy a BUX ismét erőre kapott, és a legtöbb vezető papír emelkedéssel zárt. A reggeli kereskedések során ugyanakkor már látszott, hogy az ázsiai friss hangulat nem tud érdemben átragadni a pesti parkettre, a nyitás inkább visszafogott volt. A feltörekvő piacokkal kapcsolatos nemzetközi befektetői étvágy ugyan továbbra is fontos tényező a magyar eszközök szempontjából, de a mai napon ez nem bizonyult elégnek ahhoz, hogy a BUX tartósan pluszban maradjon.

A devizapiacon közben továbbra is az eurózóna monetáris politikája és az EKB kamatkilátásai állnak a fókuszban, amelyek a forint árfolyamára is hatással vannak. A befektetők a következő napokban is érzékenyen reagálhatnak a nemzetközi hangulat változásaira, ami a BUX mozgásában is gyorsan visszaköszönhet.

