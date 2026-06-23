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Donald Trump
Pete Hegseth
autóipar

Felpörgetné a fegyvergyártást Trump: autógyárban készülhetnek a Patriot és a Tomahawk rakéták

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A General Motors és a Ford egyes gyártósorainak átalakításával növelné a Patriot és a Tomahawk rakéták gyártását az Egyesült Államok. Donald Trump szerint az amerikai kormány már megállapodásokat készít elő az autóipari vállalatokkal, miközben Washington a lőszerkészletek feltöltésére és a hadiipari kapacitások bővítésére összpontosít.
Lehoczky Milán
2026.06.23, 12:26

Az amerikai autóipar bevonásával növelné a rakétagyártást Donald Trump adminisztrációja. Az elnök hétfőn a Fehér Házban közölte, hogy a General Motors és a Ford által kihasználatlan autóipari gyártósorokat alakíthatják át Patriot légvédelmi rakéták és Tomahawk cirkálórakéták előállítására – írja a Euronews.com.

Israeli Defence Forces Patriot PAC-3 air defense system orosz-ukrán háború, autóipari üzem
Rég kihasználatlan autóipari üzemekben gyártanák a Patriot és Tomahawk rakétákat. / Fotó: StockTrek Images via AFP

A kihasználatlan autóipari kapacitások oldhatják meg a hiányzó rakéták pótlását

Donald Trump szerint a kormány már egyeztetéseket folytat a két vállalattal, melyek során a General Motors több korábban leállított üzemének újranyitása is szóba került. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy a cég részéről jelentős az érdeklődés, és üzleti megállapodás esetén további gyártókapacitások állhatnak rendelkezésre.

Washington korábban már jelezte, hogy felgyorsítja a fegyvergyártást, ugyanis az iráni háború során jelentős mennyiségű lőszer fogyott el, ezért az amerikai vezetés a készletek pótlását és a hosszabb távú kapacitásbővítést is napirendre vette. A Pentagon már korábban kapcsolatba lépett nagy autógyártókkal annak érdekében, hogy szükség esetén a kereskedelmi ipar is részt vehessen a hadiipari termelésben.

Pete Hegseth védelmi miniszter szerint a cél az amerikai katonai képességek megerősítése a civil ipari háttér bevonásával. 

A The Wall Street Journal felidézte, hogy hasonló megoldást alkalmaztak 

  • a második világháború idején is, amikor polgári üzemeket állítottak haditermelésre. 
  • A koronavírus-járvány alatt Trump szintén autógyártókat bízott meg lélegeztetőgépek előállításával.

A Financial Times korábban arról számolt be, hogy az iráni konfliktus jelentősen csökkentette az amerikai készleteket, különösen a Tomahawk rakéták állománya apadt. A Bloomberg értesülései szerint Washington azt is vizsgálja, miként lehetne engedélyezett gyártást indítani Európában és Ukrajnában.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közvetlenül Donald Trumppal egyeztetett arról, hogy Ukrajna saját területén gyárthasson rakétákat a Patriot légvédelmi rendszerekhez. Az ukrán államfő azt mondta, hogy az amerikai elnök kedvezően fogadta a felvetést, végleges döntésről azonban egyelőre nem érkezett hivatalos bejelentés.

A diplomaták a háború lezárásán fáradoznak, a hadsereg további forrásokat követel

A nagyívű hadiipari fejlesztés pénzügyi alapját akár az a napokban megszellőztetett terv is biztosíthatná, mely szerint  újabb 80 milliárd dollárt juttatnának a Pentagonnak, ugyanis az i24news.com az AP információira hivatkozva azt írja, hogy a Pentagon több szenátort is tájékoztatott arról, hogy körülbelül 80 milliárd dollárra lenne szüksége, főként az Irán elleni katonai műveletek finanszírozásához.

A Szenátus republikánus többségének vezetője, John Thune ezzel összefüggésben megerősítette, hogy további finanszírozási kérelmekre számít. Szavai szerint ugyanis biztosítani kell, hogy feltöltsék lőszerkészleteiket, amelyek nemcsak Irán, hanem a korábbi konfliktusok miatt is jelentősen megcsappantak.

Ugyanakkor több demokrata törvényhozó elítéli a katonai kiadások újabb növelését. Patty Murray szenátor Pete Hegsethnek egy múlt havi meghallgatáson például azt mondta: az amerikai családok nehezen megkeresett pénzét egy olyan háborúra költik, amelyet sokan elleneznek.

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