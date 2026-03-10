Hihetetlen összeg: kiderült, hogy mennyit költött az USA az iráni csapásra – mindent bevetettek

Az Egyesült Államok kormánya 5,6 milliárd dollár értékű lőszert használt fel az Irán elleni katonai támadás első két napjában – jelentette három amerikai tisztviselő hétfőn a kongresszusnak. A tisztviselők szerint a kormány akár már ezen a héten pluszforrást kérhet a képviselőktől a hadjárat fenntartására – számolt be a The Washington Post.

Az Irán elleni háború gyorsan felőrölheti az Egyesült Államok haderejének ütőképességét / Fotó: Middle East Images via AFP

A képviselők egy része szerint az iráni háború gyorsan felemészti az amerikai hadsereg ütőképességét.

Az amerikai lap rákérdezett az amerikai fegyverkészletek állapotára a Pentagon szóvivőjénél. Sean Parnell válasza szerint a védelmi minisztériumnak „minden rendelkezésére áll, ami szükséges bármely küldetés végrehajtásához, az elnök által választott időben és helyen, bármilyen időkeretben”.

Habár Donald Trump amerikai elnök a múlt héten még úgy vélte, hogy a művelet akár egy hónapnál tovább is eltarthat, hétfőn már a CBS Newsnak azt mondta, hogy Irán jelentős katonai veszteségei miatt a hadműveletet nagyjából már befejezték.

Pete Hegseth védelmi miniszter és Dan Caine tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke a múlt héten arról tájékoztattak, hogy csapataik a drága precíziós lőszerek helyett egyre inkább a nagyobb mennyiségben rendelkezésre álló lézerirányítású rakétákat fognak használni arra, hogy beljebb nyomuljanak Irán területén.

Mark Cancian, a Center for Strategic and International Studies szakértője szerint a kisebb hatótávolságú lőszerek használata jelentősen csökkenti majd a csapások árát: az egy lövésre jutó több millió dollár helyett akár kevesebb mint 100 ezer dollárra.

Nemcsak az Irán elleni háború költsége a magas, de a védelmi képesség ereje is drasztikusan csökken

Az amerikai hadsereg az invázió első napjaiban több száz precíziós fegyvert, köztük fejlett légvédelmi elfogórakétákat és Tomahawk cirkálórakétákat vetett be. Az illetékes parancsnokság szerint ötezernél is több célpontot támadtak több mint 2000 lőszer felhasználásával.

A hadsereg nemcsak a raktárkészletet fogyasztja: a világ más részeiből is átcsoportosít eszközöket, köztük abból az indo–csendes-óceáni térségből is, ahol az Egyesült Államok és Kína egymásnak feszül.

Minél több THAAD-ot és Patriotot lőnek ki, annál nagyobb kockázatot vállalnak az indo–csendes-óceáni térségben és Ukrajnában

– magyarázta a szakértő, aki szerint az amerikai precíziós fegyverkészletek már az Ukrajnának nyújtott támogatás, valamint az Egyesült Államok legalább hét országban végrehajtott egyéb katonai műveletei miatt megcsappantak.