Nagyot megy a dollár, tovább ütik a forintot az MNB kamatdöntése előtt

A hazai piacon hétfőn még nem, ugyanakkor kedden reggel már a forint gyengülésében manifesztálódott a dollár újbóli erősödése – írja az Erste.

A bank elemzői hozzáteszik, hogy kedden reggel 353 közelében ébredt az euró–forint kurzusa, miközben már a magyar jegybank kamatdöntésére figyelünk.

Várakozásunk szerint a jelenlegi 6,25 százalékos alapkamat 25 bázisponttal csökkenhet. A piaci árazások ennél markánsabb, 50 bázispontos mérséklődést is lehetséges látnak.

Az MNB a kamatdöntés mellett publikálja az új előrejelzéseit is, és különösen fontos lesz az előretekintő iránymutatás esetleges változása.

A dollár valóban felszállóágba került, hiszen már újfent valamivel többet, mint 310 forintot kell adni érte a bankközi devizapiacon, azaz kedden kora délutánig már 0,6 százalékkal került feljebb forintban kifejezve a zöldhasú árfolyama.