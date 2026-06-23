Deviza
EUR/HUF354,48 +0,6% USD/HUF311,33 +0,97% GBP/HUF411,35 +0,7% CHF/HUF384,47 +0,85% PLN/HUF82,77 +0,4% RON/HUF67,55 +0,4% CZK/HUF14,65 +0,57% EUR/HUF354,48 +0,6% USD/HUF311,33 +0,97% GBP/HUF411,35 +0,7% CHF/HUF384,47 +0,85% PLN/HUF82,77 +0,4% RON/HUF67,55 +0,4% CZK/HUF14,65 +0,57%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 907,7 -0,42% MTELEKOM2 736 -1,75% MOL3 762 -1,49% OTP44 840 -0,18% RICHTER11 910 +0,42% OPUS369 +0,54% ANY7 900 -0,51% AUTOWALLIS145 -1,38% WABERERS4 840 -1,86% BUMIX9 311,86 +0,07% CETOP4 644,66 +0,14% CETOP NTR2 935,17 -1,17% BUX138 907,7 -0,42% MTELEKOM2 736 -1,75% MOL3 762 -1,49% OTP44 840 -0,18% RICHTER11 910 +0,42% OPUS369 +0,54% ANY7 900 -0,51% AUTOWALLIS145 -1,38% WABERERS4 840 -1,86% BUMIX9 311,86 +0,07% CETOP4 644,66 +0,14% CETOP NTR2 935,17 -1,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Szembemegy a fél világgal Varga Mihály: meglépte az MNB, amire hónapok óta vártunk

devizapiac
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
deviza

Nagyot megy a dollár, tovább ütik a forintot az MNB kamatdöntése előtt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az elemzők szerint akár 50 bázisponttal is csökkentheti az alapkamatot az MNB. Nagyon összejött a dollárnak egy ralira való, a forint pedig több okból kifolyólag is gyengül.
Murányi Ernő
2026.06.23, 12:48
Frissítve: 2026.06.23, 12:54

Gyengült a forint kedden délelőtt, mégpedig a globálisan is meghatározó, valamint a régiós devizákkal szemben is.

forint
Nagyot megy a dollár, tovább ütik a forintot / Fotó: tete_escape / Shutterstock

Az euró jegyzése 0,45 százalékkal 353,78 forintra emelkedett, de például a hétfőn még gyengélkedő angol font is 0,4 százalékot vert a magyar fizetőeszközre, újra 410 forint fölé törve.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A hazai piacon hétfőn még nem, ugyanakkor kedden reggel már a forint gyengülésében manifesztálódott a dollár újbóli erősödése – írja az Erste.

A bank elemzői hozzáteszik, hogy kedden reggel 353 közelében ébredt az euró–forint kurzusa, miközben már a magyar jegybank kamatdöntésére figyelünk. 

Várakozásunk szerint a jelenlegi 6,25 százalékos alapkamat 25 bázisponttal csökkenhet. A piaci árazások ennél markánsabb, 50 bázispontos mérséklődést is lehetséges látnak.

 Az MNB a kamatdöntés mellett publikálja az új előrejelzéseit is, és különösen fontos lesz az előretekintő iránymutatás esetleges változása.

A dollár valóban felszállóágba került, hiszen már újfent valamivel többet, mint 310 forintot kell adni érte a bankközi devizapiacon, azaz kedden kora délutánig már 0,6 százalékkal került feljebb forintban kifejezve a zöldhasú árfolyama. 

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Ugyanez a trend látszik az euró–dollárban is, a keresztárfolyam már 1,14 közelébe esett.

Különösebb hír nem jött ki közvetlenül a két deviza vonatkozásában: áttételesen elsősorban a japán jen gyengülése aggasztja a befektetőket és újabb intervencióra van kilátás, ami a kockázati étvágy visszaszorulását okozhatja

 – véli szintén az Erste.

EUR / USD árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Kedden kérdőíves felmérések eredményeire figyelhetünk az Atlanti–óceán mindkét partján. A tengerentúlon a hetente jelentkező ADP–index kerülhet érdemi fókuszba. Továbbra is fontosak lehetnek amellett a múlt heti Fed–ülés utózöngéi: a különböző elemzőházak egyre másra jönnek ki a módosított amerikai kamatpálya várakozásokkal.

A devizakereskedők a fentieken túl egy szigorúbb amerikai monetáris politikát is beáraztak. Az új elnök, Kevin Warsh vezetésével a múlt héten az amerikai jegybank úgy döntött, hogy változatlanul hagyja az irányadó kamatlábat, ám Warsh a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy az árstabilitás lesz a Fed vezérelve.

A piacok most már közel 89 százalékos eséllyel vélik úgy, hogy a Fed decemberben kamatot emel, szemben a nyíltpiaci bizottság múlt heti ülése előtti 61 százalékkal – írja a CME FedWatch.

Eközben az amerikai–iráni békemegállapodást övező bizonytalanság is növelheti a zöldhasú menedékdeviza–szerepét. J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke ugyan hétfőn azt állította, hogy Irán beleegyezett abba, hogy nukleáris megfigyelők mehessenek az országba a svájci tárgyalások után, ám Teherán tagadja, hogy bármilyen kötelezettséget vállalt volna.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1673 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu