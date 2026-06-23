Nagyot megy a dollár, tovább ütik a forintot az MNB kamatdöntése előtt
A hazai piacon hétfőn még nem, ugyanakkor kedden reggel már a forint gyengülésében manifesztálódott a dollár újbóli erősödése – írja az Erste.
A bank elemzői hozzáteszik, hogy kedden reggel 353 közelében ébredt az euró–forint kurzusa, miközben már a magyar jegybank kamatdöntésére figyelünk.
Várakozásunk szerint a jelenlegi 6,25 százalékos alapkamat 25 bázisponttal csökkenhet. A piaci árazások ennél markánsabb, 50 bázispontos mérséklődést is lehetséges látnak.
Az MNB a kamatdöntés mellett publikálja az új előrejelzéseit is, és különösen fontos lesz az előretekintő iránymutatás esetleges változása.
A dollár valóban felszállóágba került, hiszen már újfent valamivel többet, mint 310 forintot kell adni érte a bankközi devizapiacon, azaz kedden kora délutánig már 0,6 százalékkal került feljebb forintban kifejezve a zöldhasú árfolyama.
Ugyanez a trend látszik az euró–dollárban is, a keresztárfolyam már 1,14 közelébe esett.
Különösebb hír nem jött ki közvetlenül a két deviza vonatkozásában: áttételesen elsősorban a japán jen gyengülése aggasztja a befektetőket és újabb intervencióra van kilátás, ami a kockázati étvágy visszaszorulását okozhatja
– véli szintén az Erste.
Kedden kérdőíves felmérések eredményeire figyelhetünk az Atlanti–óceán mindkét partján. A tengerentúlon a hetente jelentkező ADP–index kerülhet érdemi fókuszba. Továbbra is fontosak lehetnek amellett a múlt heti Fed–ülés utózöngéi: a különböző elemzőházak egyre másra jönnek ki a módosított amerikai kamatpálya várakozásokkal.
A devizakereskedők a fentieken túl egy szigorúbb amerikai monetáris politikát is beáraztak. Az új elnök, Kevin Warsh vezetésével a múlt héten az amerikai jegybank úgy döntött, hogy változatlanul hagyja az irányadó kamatlábat, ám Warsh a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy az árstabilitás lesz a Fed vezérelve.
A piacok most már közel 89 százalékos eséllyel vélik úgy, hogy a Fed decemberben kamatot emel, szemben a nyíltpiaci bizottság múlt heti ülése előtti 61 százalékkal – írja a CME FedWatch.
Eközben az amerikai–iráni békemegállapodást övező bizonytalanság is növelheti a zöldhasú menedékdeviza–szerepét. J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke ugyan hétfőn azt állította, hogy Irán beleegyezett abba, hogy nukleáris megfigyelők mehessenek az országba a svájci tárgyalások után, ám Teherán tagadja, hogy bármilyen kötelezettséget vállalt volna.