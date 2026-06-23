Újabb figyelmeztető jel érkezett Európa legnagyobb gazdaságából: a német magánszektor teljesítménye júniusban a vártnál is nagyobb mértékben romlott, és a gazdasági aktivitás 18 hónapja nem látott ütemben zsugorodott. A fejlemény Magyarország számára sem közömbös, hiszen a magyar export jelentős része továbbra is a német piacra irányul, így a német gazdaság gyengélkedése közvetlenül érintheti a hazai növekedési kilátásokat is.

Borzasztó hírt kapott Magyarország: a recesszió határán billeg a német gazdaság – másfél éve nem történt ilyen / Fotó: EVER STOCK

Az S&P Global előzetes beszerzésimenedzser-indexe (PMI) szerint a német gazdaság állapotát jelző összetett mutató júniusban 48,0 pontra csökkent a májusi 48,8 pontról. Ez nemcsak az elemzők által várt 49,6 pontos értéknél lett jóval gyengébb, hanem azt is jelzi, hogy a gazdasági aktivitás továbbra is zsugorodik. Az 50 pont alatti érték ugyanis visszaesést, az afeletti pedig növekedést jelent.

A mostani adat különösen rossz hír, mert immár harmadik egymást követő hónapban mutat csökkenést, ráadásul a visszaesés üteme másfél éve nem volt ilyen erős. Phil Smith, az S&P Global Market Intelligence közgazdasági igazgatóhelyettese szerint egyre nagyobb az esélye annak, hogy a német gazdaság a második negyedévben ismét zsugorodott – írja a Reuters.

A problémák forrása továbbra is elsősorban a szolgáltatási szektor. Az ágazat teljesítményét mérő index 46,8 pontra esett a májusi 48,1-ről, ami 2022 novembere óta a legalacsonyabb érték.

A szolgáltató vállalatok nemcsak kevesebb megrendelésről számoltak be, hanem az új üzletek száma is gyorsuló ütemben csökkent.

A német feldolgozóipar ezzel szemben valamivel stabilabb képet mutatott. Az ipari PMI 50,0 pontra mérséklődött az előző havi 50,1-ről, vagyis gyakorlatilag stagnálást jelez. Ez ugyan nem jelent érdemi növekedést, de azt mutatja, hogy a német ipar egyelőre ellenállóbbnak bizonyul, mint a szolgáltatási szektor.

Aggasztó fejlemény, hogy az új megrendelések immár negyedik egymást követő hónapban csökkentek, ráadásul december óta most volt a legnagyobb a visszaesés. Ez arra utalhat, hogy a vállalatok a következő hónapokban sem számítanak gyors javulásra.