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Szembemegy a fél világgal Varga Mihály: meglépte az MNB, amire hónapok óta vártunk

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parlamenti vizsgálóbizottságok
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Befutott a varsói gyors: megszavazta a Tisza a vizsgálóbizottságok átalakítását – lengyel mintára vegzálhatják az ellenzéki politikusokat

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Az Országgyűlés elfogadta a parlamenti vizsgálóbizottságok jogköreit jelentősen bővítő törvénymódosítást. A kormány szerint a változás erősíti az elszámoltathatóságot.
VG
2026.06.23, 12:01
Frissítve: 2026.06.23, 13:00

A parlament kedden elfogadta azt a törvénymódosítást, amely jelentősen kibővíti az országgyűlési vizsgálóbizottságok jogköreit. 

Az Országgyűlés elfogadta a parlamenti vizsgálóbizottságok jogköreit jelentősen bővítő törvénymódosítást
Az Országgyűlés elfogadta a parlamenti vizsgálóbizottságok jogköreit jelentősen bővítő törvénymódosítást / Fotó: AFP

A képviselők 145 igen és 38 nem szavazattal fogadták el a parlamenti vizsgálóbizottságok jogköreit bővítő törvénymódosítást. Az új szabályok szerint a jövőben szankciók várnak azokra, akik nem jelennek meg a bizottságok meghallgatásain, vagy nem adják át a kért dokumentumokat és adatokat.

  • A mulasztók első alkalommal 100 ezer forintos, 
  • másodszor már 1 millió forintos bírságot kaphatnak. 
  • Ismételt együttműködés-megtagadás esetén a pénzbüntetés mellett a vizsgálóbizottság elnöke rendőrségi elővezetést is kezdeményezhet.

A módosítás hátterében a Tisza Párt azon célkitűzése áll, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságok hatékonyabban tudják feltárni a különböző közéleti ügyek politikai felelősségét. 

A kormányoldal szerint a korábbi szabályozás nem biztosított valódi eszközöket a bizottságok számára, mivel a megjelenés elmulasztásának gyakorlatilag nem volt következménye.

Lengyelországban 2025-ben a Donald Tusk vezette kormány idején működő parlamenti vizsgálóbizottság a Pegasus kémszoftver használatát vizsgálta. 

Az ügy egyik érintettje, Zbigniew Ziobro korábbi igazságügy-miniszter többször nem jelent meg a meghallgatásokon, ezért a bíróság elrendelte rendőrségi elővezetését. A politikust végül a parlament épületébe szállították, azonban a bizottság ülését addigra már lezárták.

A törvény elfogadását követően az Országgyűlés öt vizsgálóbizottság felállításáról döntött. Ezek 

  • a kegyelmi ügy, 
  • a végrehajtási rendszer, 
  • a spontán privatizáció, 
  • az MNB működése, 
  • valamint a gyermekvédelmi visszaélések vizsgálatával foglalkoznak majd.

A módosítás ugyanakkor vitákat is kiváltott. Kritikusai szerint a parlamenti vizsgálóbizottságok politikai testületek, amelyek elsősorban politikai felelősséget vizsgálnak, ezért kérdéses, hogy indokolt-e számukra ilyen erős kényszerítő eszközök biztosítása. 

Lengyel mintát vehettek át Magyarék

A módosítás támogatói gyakran a lengyel példára hivatkoznak, ahol a parlamenti vizsgálóbizottságok már hosszú ideje széles jogkörökkel rendelkeznek. 

A testületek tanúkat idézhetnek be, dokumentumokat kérhetnek be, és a megjelenést megtagadó személyekkel szemben akár rendőri elővezetést is kezdeményezhetnek.

Lengyelországban ugyanakkor több alkalommal politikai viták kereszttüzébe kerültek ezek a bizottságok. Különösen nagy visszhangot váltott ki a 2023-ban létrehozott, az orosz befolyást vizsgáló testület, amelyet az ellenzék és több nemzetközi szereplő is politikailag motiváltnak tartott. 

Az Európai Bizottság és az Egyesült Államok is aggályokat fogalmazott meg a bizottság működésével kapcsolatban, arra figyelmeztetve, hogy az alkalmas lehet politikai ellenfelek célkeresztbe állítására. 

A lengyel példa ezért egyszerre szolgálhat mintaként és figyelmeztetésként: a szélesebb jogkörök növelhetik a parlamenti ellenőrzés hatékonyságát, ugyanakkor a rendszer működése nagyban függ attól, hogy a vizsgálóbizottságok mennyire tudják megőrizni politikai függetlenségüket és hitelességüket.

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