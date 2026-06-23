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Rendkívüli

Szembemegy a fél világgal Varga Mihály: meglépte az MNB, amire hónapok óta vártunk

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közmédia
parlament
reklámok

Megszületett a döntés: nem lesz ugyanaz a közmédia, durván szigorodnak a vizsgálóbizottságok, visszaszorulnak a politikai reklámok

Az országgyűlés több jelentős törvénymódosítást is elfogadott. A parlamentben a vizsgálóbizottságok munkáját akadályozó személyek akár rendőri elővezetéssel is számolhatnak.
VG
2026.06.23., 11:18

Az Országgyűlés kedden több, a Tisza Párt által kezdeményezett törvénymódosítást is elfogadott, köztük a parlamenti vizsgálóbizottságok jogköreinek bővítéséről és a közmédia átalakításáról szóló javaslatokat.

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Megszületett a döntés a parlamentben / Fotó: NurPhoto / AFP

A képviselők 145 igen és 38 nem szavazattal fogadták el a vizsgálóbizottságok munkáját szigorító módosítást. Az új szabályozás szerint a jövőben valódi következménye lesz annak, ha valaki nem jelenik meg egy parlamenti vizsgálóbizottság előtt, vagy nem adja át a kért adatokat.

  • Az első mulasztás esetén 100 ezer forintos,
  •  a másodiknál 1 millió forintos bírság szabható ki. 
  • Harmadik alkalommal ismét 1 millió forintos büntetés járhat, emellett a bizottság elnöke már rendőrségi elővezetést is elrendelhet. 

A kormány szerint ezzel hatékonyabban tárhatók fel a kegyelmi ügyhöz, a Magyar Nemzet Bank (MNB) működéséhez vagy más közéleti kapcsolódó felelősségi kérdések.

A parlament ugyancsak kétharmados többséggel fogadta el a médiatörvény átfogó módosítását. 

  • Az új szabályozás megszünteti az NMHH Médiatanácsának, 
  • a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának, 
  • valamint a Duna Médiaszolgáltató és az MTVA jelenlegi vezetőinek megbízatását.

A közmédia szerkezete is jelentősen átalakul: megszűnik a Duna Médiaszolgáltató és az MTVA, helyükre a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. lép. 

Az új rendszerben nyílt pályázaton választják ki a vezetőket, miközben egy új Független Közmédia Testület felügyeli majd a közmédia működését és gazdálkodását.

A módosítás részeként létrejön a Sajtóalap is, amelynek feladata a független médiumok támogatása lesz.

A képviselők emellett elfogadták a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedéséről, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot is. 

Szintén megkapta a szükséges kétharmados támogatást az európai uniós források lehívásához szükséges jogszabályok módosítása.

A szavazások során a Tisza Párt és a Mi Hazánk képviselői támogatták az előterjesztéseket, míg a Fidesz–KDNP frakciói több esetben nemmel szavaztak. 

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Megszületett a döntés: nem lesz ugyanaz a közmédia, durván szigorodnak a vizsgálóbizottságok, visszaszorulnak a politikai reklámok

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