Jelentett a K&H: áttörte a falat a fontos magyar kkv-mutató, megvan a bizalom – de megmaradtak a kérdőjelek is

A hazai mikro-, kis és középvállalkozások gazdasági várakozásait bemutató K&H kkv bizalmi index pozitív eredményeket hozott az új negyedévvel. 2022 harmadik negyedéve óta a negatív tartományon belül voltak megfigyelhetők kisebb-nagyobb kilengések, egészen idáig.

Pozitív tartományba ugrott a K&H kkv bizalmi indexe (illusztráció)

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Bizalmat szavaztak a kkv-k a kormánynak, bár még sok a kérdőjel

A pénzintézet közleménye szerint az adatok bizalmat sugároznak az új kormány és annak intézkedései irányába, bár még sok a kérdőjel a pontos rendelkezésekkel kapcsolatban.

Az index eddigi legmagasabb értéke a 2021. második negyedévében mért 20 pont volt, így bár ilyen szempontból rekord nem született, de az elmúlt öt év tendenciája most megváltozott.

„Nagy bizalommal fordultak rá a második negyedévre a kkv-szektor szereplői. A legoptimistábbak az éves árbevétel alapján a legnagyobb, 301 millió és 2 milliárd forint közötti éves árbevételű vállalkozások 17 ponttal. Őket követik a közepes méretű, 100-300 millió forintos árbevételű cégek 13 ponttal és végül az ennél is kisebbek 12 ponttal. Mindhárom esetben jelentős az ugrás az előző negyedévhez képest – reméljük, a bizalom és az optimizmus a következő negyedévekben is velünk marad” – kommentálta az adatokat Rammacher Zoltán, a K&H lakossági és kkv szegmens marketingvezetője.

A K&H Magyarországon elsőként kezdte el vizsgálni a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre jellemző várakozásait. A 2004 óta folyamatosan készített negyedéves K&H kkv bizalmi index összeállítása jelenleg 400 magyarországi székhelyű, 2 milliárd forint éves árbevétel alatti társaság üzleti döntéshozóinak megkérdezésével történik. A kutatásban a vállalkozások gazdasági helyzetét leginkább befolyásoló 10 gazdasági tényezőt és azok várt változásait vizsgálják.

A szektorokat tekintve szintén mindenhol a pozitív tartományban tört feljebb a mutató, de a legoptimistábbnak az ipar mutatkozott (+19 pont, 25 pontos növekedés), ezzel szemben a szolgáltatóipar úgy bizonyult a legkevésbé bizakodónak, hogy 13 pontos növekedést mutatott és +9 ponton áll.