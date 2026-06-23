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kkv
növekedés
bizalom

Jelentett a K&H: áttörte a falat a fontos magyar kkv-mutató, megvan a bizalom – de megmaradtak a kérdőjelek is

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A magyarországi kkv-szektor következő egy évre vonatkozó várakozásait mérő K&H kkv bizalmi index – négy év után – 2026 második negyedévében 21 százalékpontos, az eddigi legnagyobb ugrással visszatért a pozitív tartományba, így jelenleg 13 ponton áll. A korábban mért legnagyobb növekedés 18 pont volt, így az új kormány megválasztása rekordoptimizmust hozott a kkv-szektor számára a pénzintézet értékelése szerint.
VG
2026.06.23, 11:44

A hazai mikro-, kis és középvállalkozások gazdasági várakozásait bemutató K&H kkv bizalmi index pozitív eredményeket hozott az új negyedévvel. 2022 harmadik negyedéve óta a negatív tartományon belül voltak megfigyelhetők kisebb-nagyobb kilengések, egészen idáig.

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Pozitív tartományba ugrott a K&H kkv bizalmi indexe (illusztráció)
Fotó: mapo_japan / Shutterstock

Bizalmat szavaztak a kkv-k a kormánynak, bár még sok a kérdőjel

A pénzintézet közleménye szerint az adatok bizalmat sugároznak az új kormány és annak intézkedései irányába, bár még sok a kérdőjel a pontos rendelkezésekkel kapcsolatban. 

Az index eddigi legmagasabb értéke a 2021. második negyedévében mért 20 pont volt, így bár ilyen szempontból rekord nem született, de az elmúlt öt év tendenciája most megváltozott.

„Nagy bizalommal fordultak rá a második negyedévre a kkv-szektor szereplői. A legoptimistábbak az éves árbevétel alapján a legnagyobb, 301 millió és 2 milliárd forint közötti éves árbevételű vállalkozások 17 ponttal. Őket követik a közepes méretű, 100-300 millió forintos árbevételű cégek 13 ponttal és végül az ennél is kisebbek 12 ponttal. Mindhárom esetben jelentős az ugrás az előző negyedévhez képest – reméljük, a bizalom és az optimizmus a következő negyedévekben is velünk marad” – kommentálta az adatokat Rammacher Zoltán, a K&H lakossági és kkv szegmens marketingvezetője.

A K&H Magyarországon elsőként kezdte el vizsgálni a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre jellemző várakozásait. A 2004 óta folyamatosan készített negyedéves K&H kkv bizalmi index összeállítása jelenleg 400 magyarországi székhelyű, 2 milliárd forint éves árbevétel alatti társaság üzleti döntéshozóinak megkérdezésével történik. A kutatásban a vállalkozások gazdasági helyzetét leginkább befolyásoló 10 gazdasági tényezőt és azok várt változásait vizsgálják.

A szektorokat tekintve szintén mindenhol a pozitív tartományban tört feljebb a mutató, de a legoptimistábbnak az ipar mutatkozott (+19 pont, 25 pontos növekedés), ezzel szemben a szolgáltatóipar úgy bizonyult a legkevésbé bizakodónak, hogy 13 pontos növekedést mutatott és +9 ponton áll. 

Regionális bontásban magasan Kelet-Magyarország látja legderűsebben a következő egy évet (+21 pont, 22 pontos növekedés), Közép-Magyarország (+10 pont, 22 pontos növekedés) és Nyugat-Magyarország (+11 pont, 16 pontos növekedés) tulajdonképpen csak a keleti régióhoz képest mondható kicsit óvatosabbnak az optimizmussal.

Nemrég a GKI Gazdaságkutató Zrt. adott tájékoztatást arról, hogy mérésük alapján májusban nagyot javult a fogyasztói index. Ugyanakkor mérésük szerint az üzleti szféra kilátásai nem változtak érdemben.

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