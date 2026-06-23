Elfogyott a türelem, sztrájk lesz Magyarországon: dél-koreai gyár munkásai egy teljes napra leállnak

A szakszervezet állítása szerint a korábban mindkét telephelyen megtartott kétórás munkabeszüntetések – jelentős támogatottságuk ellenére – nem érték el a kívánt eredményt: a Hanon Systems nem mutatott érdemi hajlandóságot arra, hogy felülvizsgálja a 2026-ban végrehajtott, a dolgozók által méltatlanul alacsonynak tartott bérfejlesztést, és tárgyalásokat kezdjen annak korrekciójáról.

Újabb munkabeszüntetés jön a Hanon Systems telephelyein

Fotó: Löffler Péter

Lövészárkaikba ásták be magukat a felek: a Hanon érti a kéréseket, de nem mindenben egyeznek az álláspontok

A munkabeszüntetéseket követően a sztrájkbizottsággal folytatott egyetlen tárgyaláson a vállalat képviselői azt az álláspontot ismertették, hogy bár értik a munkavállalók jövedelemnövekedésre vonatkozó elvárásait, az előző évek adatainak vizsgálata alapján azt nem tartják minden munkavállalói csoport esetében indokoltnak. Emellett a cég a nehéz piaci helyzetre hivatkozva a dolgozók megértését és együttműködését kérte.

A munkavállalók ugyanakkor továbbra is úgy érzik, hogy béreik reálértéke az elmúlt években folyamatosan csökkent, miközben a velük szemben támasztott elvárások növekedtek. A vállalat változatlanul

többletmunkát,

hétvégi túlórát, és

fokozott terhelést vár el tőlük, miközben a munkakörülmények és a javadalmazás nem állnak arányban ezekkel az elvárásokkal.

A dolgozók ezért továbbra is méltatlannak érzik helyzetüket. Ennek következményeként és tiltakozásuk kifejezéseként mindkét telephelyen tizenkét órára beszüntetik a munkát.

A sztrájkot – az eddigiekhez hasonlóan – törvény adta jogaikkal élve, a jogszabályok maradéktalan betartásával, fegyelmezetten és szabálykövető módon szervezik meg.

– áll a közleményben.

A sztrájkbizottság a szakszervezet közlése szeirnt ugyanakkor változatlanul kész a jóhiszemű, konstruktív egyeztetésre annak érdekében, hogy a felek számára elfogadható megállapodás zárja le a konfliktust.

Szakszervezeti alelnök: „Van B- és C-forgatókönyvünk is, de minden a munkáltatótól függ”

A Világgazdaság kérdésére László Zoltán, a szakszervezet alelnöke megerősítette a munkabeszüntetés fentebb összefoglalt forgatókönyvét, egyúttal hangsúlyozta: érdekképviseletként a megállapodásban érdekeltek, és ahogy korábban más üzemekben volt arra példa, hogy a sztrájk kezdete előtt vagy annak időtartamában. László Zoltán jelezte: érdekeltek a megállapodásban, de már „a munkáltatói térfélen pattog a labda.”