Itt a vége: elfogadta az Országgyűlés, kivezetik a védett üzemanyagárakat Magyarországon

Megszavazta a Tisza-kormány előterjesztését az Országgyűlés: eltörlik a védett árakat. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták.

Elfogadta az Országgyűlés: kivezetik a védett árakat

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mennek a védett árak, de visszajöhetnek

A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett, az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva, lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.

A törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, azaz arra lehet számítani, hogy már a következő napon, június 24-én piaci áron tankolhatunk.