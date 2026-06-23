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hatósági ár
üzemanyag
Országgyűlés

Itt a vége: elfogadta az Országgyűlés, kivezetik a védett üzemanyagárakat Magyarországon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és öt tartózkodás mellett fogadta el, a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett, az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítást. A védett árak március 10-e óta voltak érvényben.
VG - MTI
2026.06.23, 12:55
Frissítve: 2026.06.23, 13:21

Megszavazta a Tisza-kormány előterjesztését az Országgyűlés: eltörlik a védett árakat. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták.

védett ár, üzemanyag
Elfogadta az Országgyűlés: kivezetik a védett árakat
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mennek a védett árak, de visszajöhetnek

A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett, az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva, lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.

A törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, azaz arra lehet számítani, hogy már a következő napon, június 24-én piaci áron tankolhatunk.

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